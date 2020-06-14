佛洛伊德家屬向白人警提「民事訴訟」　律師：要他負起全部責任

▲佛洛伊德家屬表示，將針對警察蕭文（Derek Chauvin）提起民事訴訟。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警方「膝蓋壓脖」致死，引爆全國示威遍地開花。其家屬本周透過律師克魯普（Benjamin Crump）表示，他們將會針對白人警察蕭文（Derek Chauvin）提起民事訴訟，試圖讓對方在刑事、民事方面都必須「承擔全部的責任」。

綜合外媒報導，律師克魯普本周透露，佛洛伊德的家屬將要針對蕭文提出民事訴訟，「試圖讓蕭文在刑事、民事的各方面承擔全部的責任」。他也呼籲警察文化必須改變，在警員培訓過程與革職方面都必須力求透明化，「警察部門有著這樣的文化與行為時，可以預見這種事情將發生」。

▲美國明尼斯亞波利斯警員蕭文（Derek Chauvin）用膝蓋壓死非裔男子佛洛伊德，面臨第二級謀殺罪指控。（圖／翻攝自推特／QasimRashid）

佛洛伊德遭蕭文「膝蓋壓脖」致死，引爆全美輿論怒火，要求伸張正義、終止警察的種族主義與暴力，示威活動遍地開花，直到現在仍在進行當中。

現年44歲的蕭文目前面臨第二級謀殺指控，但即使被定罪，仍能夠獲得100多萬美金的退休金。明尼蘇達州公務人員退休協會並未透露確切數字，但證實蕭文50歲時將符合申請退休金的資格。據悉，美國一些州的法律允許沒收被定下重罪職員的退休金，但明尼蘇達州沒有這樣的案例。

此外，CNN分析，如果蕭文在55歲時申請退休，每年將可獲取大約5萬美金的退休金，也意味著他在接下來30年可以獲得至少150萬美金退休金。



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