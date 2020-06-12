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擺脫對中國依賴　澳洲議員建議：應「優先與台灣合作」

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▲▼ 澳洲雪梨歌劇院。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲澳洲塔斯馬尼亞州議員歐康納（Cassy O'Connor）呼籲，政府應該優先與台灣合作。圖為澳洲雪梨歌劇院。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／中央社記者丘德真雪梨12日專電

為避免在經濟上過度依賴中國，澳洲南部塔斯馬尼亞州（Tasmania,TAS）的綠黨領導人歐康納（Cassy O'Connor）表示，當地應該優先與台灣合作。

塔斯馬尼亞州下議院（House of Assembly）議員，同時是綠黨領導人的歐康納今天在塔斯馬尼亞州《信使報》（The Mercury）網站發表評論，指當地在經濟上過度依賴中國，而且中國政府的軟實力已對當地政界產生影響；對此，她建議當地州政府應該優先與台灣合作，以振興當地出口進而擺脫中國操縱。

歐康納在文章開頭第一段就指出，去年中國在塔斯馬尼亞州的投資，佔中國在澳洲全國投資的一半之多；同時，包括塔斯馬尼亞大學（UTAS）在內的澳洲各大學過度依賴中國學生，現在受到疫情影響，造成損失澳幣120億元（約新台幣2431億元）。

歐康納觀察到，隨著澳洲質疑中國處理疫情的做法後，中國共產黨近日警告中國學生不要前往澳洲留學，而且中國也開始抵制對澳洲的出口產品。

她說，隨著塔斯馬尼亞州近年出口至中國規模擴大，從2014至2015年的澳幣4億8700萬元（約新台幣98億5820萬元），佔當地整體出口的19%；成長至2018至2019年的澳幣11億5000萬元（約新台幣232億7080萬元），佔地整體出口的31%。另外，當地同期來自中國的旅客人數成長高達一倍，但來自其他國家旅客成長只有3%。她認為，當地經濟已是嚴重地依賴中國這個「報復性的政權」（a vindictive regime）。

▲中國國家主席習近平（左）與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國國家主席習近平（左）曾於2014年訪問塔斯馬尼亞。右圖為澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／達志影像／美聯社）

歐康納還提到，自從中國國家主席習近平於2014年訪問塔斯馬尼亞後，當地由中國投資者持有農地、住宅和商用房地產的物件已大幅增加；另外，中資企業在當地投資也大幅增加。

歐康納特別點名提到，塔斯馬尼亞州政府的公營事業「塔斯馬尼亞州水力發電公司」（Hydro Tasmania）旗下子公司的「恩杜拉」（Entura），曾經涉及中資在烏干達的「卡魯瑪水霸」（Karuma Dam）工程；而這項工程又被指涉及多宗殺入和違反人權事件。

歐康納提醒，習近平主政下的中國，多次利用商業投資軟實力來掩護它對外政治擴張硬實力；不少和中國政府有關係的中資企業，將威脅到澳洲的民主政治、主權、糧食安全，以及逃離中國並投奔至澳洲者的人身安全。

歐康納批評，指有些澳洲政商界領袖為了眼前的經濟利益，對於「中國政府的種種惡行、囚禁異議人士、針對外國人的種族主義行為、針對維吾爾族族人進行文化滅絕的做法」視而不見。

歐康納在文章結論中指出，面對過度依賴中國的問題，她建議當地州政府應該優先與台灣合作，以振興當地出口進而擺脫中國操縱；她寫道，「台灣是當地第二大經濟合作夥伴，州長古特文（Peter Gutwein）應該要把它列為首要振興出口議程。」

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