美國擬停發「H-1B等簽證」直到秋季　共和黨議員籲放棄：反而傷害經濟

▲《華爾街日報》報導，川普政府正在研擬計畫，預計在秋天以前停發工作簽證。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

美國官員透露，川普政府正在考慮於秋天之前暫停發放工作簽證，其中也包括H-1B高技術性勞工簽證，希望透過縮減就業移民，加速經濟復甦。消息一出，企業與學者都表示反對，因為如果缺乏外籍移工來填補美國人不願從事的職缺，反而阻礙經濟成長。共和黨參議員也致信總統川普，呼籲重新考慮，以免傷害美國經濟。

熟悉內情的政府官員們向《華爾街日報》透露，川普政府正在考慮於秋天前停發工作簽證，若政策實施，將可能延續至新的財政年度，也就是10月1日以後。如此一來，持有H-1B簽證卻仍在海外者也可能無法入境工作，但已經身在美國的人則不受影響。

▲根據《華爾街日報》引述的政府官員指出，可能被暫時停發的簽證也包括H-1B高技術性勞工簽證。圖為華盛頓隆納．雷根華盛頓國家機場（Reagan National Airport）的情況。（圖／路透）

據悉，除了H-1B高技術性勞工簽證以外，此禁令也適用於H-2B短期季節性勞工簽證、J-1短期簽證以及通常用於公司內部調動的L-1簽證。此外，當局也預計將某些行業排除在限制之外，例如直接參與治療新冠肺炎的醫護人員，以及其他重要食品供應鏈勞工。

政府官員們表示，白宮資深官員、國土安全部與勞工部幾個月來一直都在努力研究這些提議，所以內容仍會持續變動，預計盡早在本周提交給總統簽署。他們也透露，一些仍在研擬中的變化還需要更長的時間，才會作為正式規定實施，但如果真的被採納，將會變成永久性規定。

▲美國政府希望透過限制就業移民，加速經濟復甦。圖為古巴民眾在美國駐哈瓦那利益代表處排隊，處理美國旅遊簽證。（圖／達志影像／美聯社）



美國政府表示，由於疫情重挫經濟，因此必須限制移民入境，一方面是為了防疫，一方面也是想要確保國民在經濟復甦之後首先獲得工作。白宮發言人吉德利（Hogan Gidley）透露，「政府正在評估各職業專家制定的一系列選項，以保護美國勞工與求職者，尤其是弱勢或缺乏服務資源的公民，但目前還沒有做出任何決定」。

儘管川普尚未簽署同意，但此消息一出，引發國會議員、企業與大學的反對。他們認為，如果阻止移民填補大多數美國人不願從事的職缺、擔任特殊技術工作，只會阻礙經濟成長，呼籲政府放棄此計畫。根據皮尤研究中心（Pew Research Center）最新一項民調指出，64％成年人表示，合法移民主要都在從事美國公民不想要從事的工作。

南卡羅來納州參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）、德州參議員康寧（John Cornyn）等9名共和黨人也於5月27日致信總統，呼籲重新考慮限制臨時工作簽證。他們在信中寫道，一些美國企業十分依賴這些簽證項目，可能因為此政策受到傷害，「我們需要外籍移工來振興美國企業，（他們）不是來搶走美國人工作的。」

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