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又惹種族爭議！　川普宣布「睽違3個月造勢活動」順延1天

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▲川普,競選,造勢,北卡羅來納州,夏洛特,Charlotte。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普12日宣布競選造勢活動延遲一天。圖為他3月在北卡羅來納州夏洛特（Charlotte）的造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普10日宣布競選造勢活動重新開跑，第一站將會在6月19日抵達奧克拉荷馬州的塔爾薩（Tulsa）。但是，由於那一天是紀念非裔美國人解放的「六月節」（Juneteenth），當地也曾發生嚴重種族衝突，此決定飽受批評。他12日在推特上表示，為了紀念節日、尊重選民意見，將把造勢活動延遲一天。

川普的造勢活動通常可以吸引數萬人參加，但自從3月2日之後就因疫情而中斷。他10日宣布，重啟競選造勢，預計19日抵達第一站，也就是奧克拉荷馬州的塔爾薩。

但是，美國的6月19日是「六月節」，又被稱為「解放日」，紀念南方邦聯1865年解放最後一批非裔美國人，塔爾薩也於1921年發生白人攻擊黑人社區的「塔爾薩種族騷亂」（Tulsa Race Massacre），導致此舉引發外界抨擊。

▲川普,競選,造勢,北卡羅來納州,夏洛特,Charlotte。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普宣布延遲睽違3個多月的造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）

民主黨與非裔社群領袖人物認為，川普選擇的日期與地點傳遞錯誤訊息，尤其在「佛洛伊德（George Floyd）之死」引爆社會怒火之後，更是令人覺得受到冒犯。民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）競選團隊發言人馬歇爾（Kamau Marshall）甚至譴責此舉簡直是「種族主義」。

根據《華盛頓郵報》，川普11日受訪時表示，此日期並非刻意選擇，但他自認對於非裔族群的貢獻遠勝過其他總統，造勢活動也可以被視為紀念，「事實上，我將在那一天舉行集會，你可以非常正向地看待這件事」。

但是，川普12日又在推特上改口表示，許多非裔美朋友與支持者都希望團隊基於對「六月節」的尊重，考慮更改日期，「為了紀念這個重要時刻與它所代表的一切，我決定把我們的集會改到周六，6月20日」。他透露，已經收到超過20萬人的購票申請，「我很期待在奧克拉荷馬與大家見面！」


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