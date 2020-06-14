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武漢火葬場突轉變狂燒24hrs　美學者：死亡數為官方數據10倍以上

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▲▼武漢市民戴口罩排隊，準備進行檢驗。（圖／路透）

▲武漢市民戴口罩排隊，準備進行檢驗。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

根據美國約翰霍普金斯大學疫情地圖最新數據，截至14日上午10時，中國總共記錄8萬4229例確診、4638人死亡。然而美國一項調查報告指出，武漢感染新冠肺炎（COVID-19）的死亡人數應為政府公開的10倍以上，另外，武漢疫情可能早在去年10月便爆發。

《美國之音》報導，華盛頓大學醫學院、俄亥俄州立大學的學者聯合發表一份調查報告，內容分析大量資料，包含官方數據、媒體報導、社群媒體消息等，也比對武漢火葬場於疫情期間的運轉狀況、發出的骨灰盒數量等，進而估算，武漢死者數為政府數據的10倍以上。

根據報告，多家武漢火葬場原本一天營業4小時，但在1月25日之後，火葬場運轉時間改為一天24小時，完全沒有停歇。華盛頓大學醫學院病理學教授何邁是報告其中一名作者，他說，武漢殯儀館很早便開始全力運作。

調查報告發現，武漢當局2月19日從外地分派殯葬業者、40個可移動的焚化爐，可推算出死亡人數大量增加；另外值得注意的是，政府於2月發布的確診人數為3萬3000，然而加總武漢原有以及在各設施增設的病床數達到19萬，數字差距甚大。

報告寫道，武漢市民3月23日獲准領取親人的骨灰盒，此時武漢總死亡人數來到3萬6000人，然而政府公布的數據僅2500人。或許可推斷真實死亡人數為官方數據的10倍以上。

此外報告中聲稱，武漢於2019年10月就爆發新冠肺炎疫情，並不是外界認定的12月。何邁說明，早在同年9月18日，中國多家媒體就指出武漢海關舉行演習，其中包括針對疫情的緊急措施。

如今疫情尚未平息，世界衛生組織（WHO）12日表示，美洲成為重災區，尤其巴西變成全球疫情新熱點。何邁認為，中國官方最初沒有把握黃金時期，導致病毒擴散，又未能誠實通報真實數據，讓其他國家輕忽了疫情。

 

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