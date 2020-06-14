蔡正元宣布「海罷王時代」到了　點名5民意代表：把你們的權力收回來

▲前國民黨副秘書長蔡正元在臉書宣告海罷王時代到了。（圖／翻攝自Facebook／蔡正元）



記者吳美依／綜合報導

前高雄市長韓國瑜日前以93萬9090張同意票遭罷免，12日正式卸任，社會掀起「報復性罷免」的聲浪。前國民黨副秘書長蔡正元13日在臉書上點名5名民意代表，包括民進黨議員梁文傑、王浩宇、陳致中，以及時代力量議員黃捷與台灣基進立委陳柏惟，宣告「海罷王的時代到了」，「納稅的人民看不慣，要把你們的權力收回來」。

蔡正元13日在臉書上貼出一張圖片，點名陳致中、王浩宇、梁文傑、黃捷與陳柏惟，宣告「海罷王」的時代到了，「迎接民主罷免的偉大時代，用蔡英文的話解釋，納稅的人民看不慣，要把你們的權力收回來」。

▲蔡正元說，海罷王時代「就是用人民的大海，來罷免那些自以為是稱王、稱帝的公職人員」。（圖／記者孫于珊攝）

蔡正元受訪時解釋，「海罷王的時代到了，就是用人民的大海，來罷免那些自以為是稱王、稱帝的公職人員」。他認為，正如蔡英文總統所說，公職人員的權力是人民給的，人民隨時可以收回，「不要有人認為，他在立法機構裡面，立法院或者市議會是一黨獨大就可以為所欲為」。

韓國瑜遭到罷免以後，社會掀起「報復性罷免」的聲浪，其中，高雄市時代力量議員黃捷更是首當其衝，「鳳山清捷隊」以「沒有正當性」、「惡意報復」等理由，提案罷免黃捷，連署書已經累計1萬6千多份，預計周一（15日）交給中選會。

迎接民主罷免的偉大時代 用蔡英文的話解釋 納稅的人民看不慣 要把你們的權力收回來 由蔡正元發佈於 2020年6月12日 星期五

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