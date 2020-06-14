　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

逾1300家中國醫材公司涉註冊資訊造假！　「在美代表」電話地址全謊報

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國疫情／加州一家醫院加護病房內的新冠肺炎患者。（圖／路透）

▲ 加州一家醫院加護病房內的新冠肺炎患者。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）重創美國，近來卻有一份報告披露食品藥品監督管理局（FDA）應對疫情的漏洞。《華爾街日報》爆料，疫情大流行期間，超過1300家註冊在美國銷售醫療設備的中國公司將德拉瓦州一家公司登記為其在美代表，使用的卻是假地址、假電話。

根據FDA規定，所有外國醫療設備製造商都須有一個「實體」（Entity）代表，有實際存在的地址及上班時間有人接聽的電話號碼，以便FDA在產品發生問題時聯絡。

《華爾街日報》12日公開的報告卻指出，至少1300家在美國銷售防護設備和其他器材的中國公司將一家名為「CCTC服務」（CCTC Service）的公司列為其在美代理人，但全美各地沒有任何一家公司名稱相符，電話號碼無效，地址也顯示為德拉瓦州威爾明頓市一棟民宅。屋主和住戶表示，對這家公司一無所知。

該報發現，CCTC的詳細註冊訊息源自中國深圳市歐華檢測技術有限公司（Shenzhen CCT Testing Technology Co.），自稱為將CCTC登記為眾多中國公司代理人的幕後推手。該公司資深經理Tony Mo則坦言，CCTC從未在美國正式成立，但絕對不是假公司。

將CCTC登記為在美代表的醫療設備公司產品包括N95口罩、外科口罩、外科手術服配件、手術室鞋套等等，都是疫情期間醫療機構大量使用的器材。這份報告突顯FDA醫療設備資料庫的漏洞，以及應對疫情過程中，緊急使用授權計畫的監管缺陷。FDA一名發言人則表示，列入該機構資料庫不代表經過FDA批准，也未確認製造商在資料庫中的註冊資訊。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

►二手票券豐富你的生活～

ET快訊
巨胸女神現綠島藍洞　驚見「心碎一幕」她快哭了
罰單「字太醜」被罵翻！高雄市警局花370萬買神器改善
恐怖影像！北宜自行車突轉向…機車撞上瞬間燃燒　他腳狂冒火焰滅
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

射殺非裔男！亞特蘭大「開槍警員已被革職」　示威者縱火燒了速食店

兩韓關係超緊張！他斷言未來2年「回不去了」：金正恩早看破南韓手腳

東京又增24確診「3名在俱樂部上班」　20至30歲佔62％！

澳洲親中智庫被指違國家利益　聯邦政府凍結資助

逾1300家中國醫材公司涉註冊資訊造假！　「在美代表」電話地址全謊報

柴契爾前助理曝英國封殺華為成定局　「日落計畫」2023年前全面拔除

法拉利「夢幻車款」配備競技型化油器　創辦人要賣有條件：有錢也沒用

日火箭MOMO五號機發射失敗　升空1分鐘「引擎急停止」墜海畫面曝光

呼聲再起！200↑黑人女性簽署公開信　籲拜登選擇「非裔女性」當副手

金與正威脅動武！美國務院「相當失望」警告：美韓防禦堅如磐石

台中九寶媽「從19歲生到41歲」22年生9個後...決定結紮封肚！

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

異性知己都假的？下秒取代正宮　他戳破真相：互相喜歡只是沒說

楊丞琳頂15公斤假髮「巨型蔣小花」　分享卸妝過程...前後0差別！！

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

對決酸民！他挑戰女星IU減肥餐 吃完早餐秒放棄...午餐狂嗑燒烤

孕婦下腹出血！員警巡邏遇求助　急幫開道路程「15分鐘→4分鐘」

港湖女神高嘉瑜畢典「大走音」　飆唱《隱形的翅膀》學生嗨爆

10點了！汪「哀怨眼神」催睡覺　媽尷尬：我還在客廳想看劇耶XD

遶境出巡彰化「0暴力」破功　黑衣人狠揍大甲媽祖36執士團

射殺非裔男！亞特蘭大「開槍警員已被革職」　示威者縱火燒了速食店

兩韓關係超緊張！他斷言未來2年「回不去了」：金正恩早看破南韓手腳

東京又增24確診「3名在俱樂部上班」　20至30歲佔62％！

澳洲親中智庫被指違國家利益　聯邦政府凍結資助

逾1300家中國醫材公司涉註冊資訊造假！　「在美代表」電話地址全謊報

柴契爾前助理曝英國封殺華為成定局　「日落計畫」2023年前全面拔除

法拉利「夢幻車款」配備競技型化油器　創辦人要賣有條件：有錢也沒用

日火箭MOMO五號機發射失敗　升空1分鐘「引擎急停止」墜海畫面曝光

呼聲再起！200↑黑人女性簽署公開信　籲拜登選擇「非裔女性」當副手

金與正威脅動武！美國務院「相當失望」警告：美韓防禦堅如磐石

《禁錮之慾》遊艇上「切換各種體位」網驚：以為真的在做！　男主角解密真相

台妹進軍SOD網酸「父母心裡苦」　吳夢夢曬「媽媽私訊」打臉了...網讚爆！

中職／郭阜林酒駕是否懲處　聯盟將開會：嚴謹處理

台灣妹拍SOD！日本人一搜「這麼肥」失望了　吳夢夢秀高EQ：只怕丟台人的臉

婁峻碩月收入3000元「狼人殺」爆紅　許願「登小巨蛋」被笑：21歲實現！

台中荔枝碰上疫情無法出口　網紅吳鳳行銷「拜託賣到土耳其」

中職二軍／相隔612天登板　林國裕先發13球失1分

韓國瑜被罷免前淡淡說了這句話　游淑慧：支持他先療傷沉澱

THE9現身機場「就1個保鑣」全失控！　他發文炫耀「撲到劉雨昕身上」粉絲氣炸

吳怡農曝「愛吃泡麵」親煮麵條大推米食　農夫農婦搶試吃

國際熱門新聞

是時候與南韓訣別　金與正威脅動武

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

非裔車上睡覺遭射死　警察局長下台

泰邊境解封　台灣傳列首波名單

她改嫁竟「直接吃掉7歲繼子」　13年後舉驗孕棒報喜

拒捕男突然吃自己的肉　32分鐘後死亡

美學者：武漢死亡數為官方數據10倍以上

即／日本鹿兒島縣發生「芮氏規模6.3地震」

川普撂狠話「退出WHO」　14天後譚德塞直接打臉

跨海尋根勝訴！美婦「想見生母」：記得我嗎

不是冷氣　中、美專家揭：第1耗電是「它」

男「上班太無聊」崩潰...怒告公司獲賠134萬

女兒哀求讓男友作客　飢渴母「勾引水槽激戰」

美黑人青年加州市政廳外上吊　民眾怒求真相

更多熱門

相關新聞

射殺非裔男　亞特蘭大開槍警已革職

射殺非裔男　亞特蘭大開槍警已革職

美國亞特蘭大的27歲非裔男子布魯克斯（Rayshard Brooks）於12日與警方發生衝突以後遭開槍射死，警察局長因此下台，但卻無法平息民眾怒火，大批示威者包圍事發地點的溫娣漢堡（Wendy's），甚至朝向餐廳縱火。根據最新消息，開槍警員羅爾夫（Garrett Rolfe）已經遭到革職，另一名涉案警員布朗森（Devin Bronson）則被停職處分。

200↑非裔女籲拜登選「非裔女副手」

200↑非裔女籲拜登選「非裔女副手」

金與正脅動武！美國務院警告北韓勿觸底線

金與正脅動武！美國務院警告北韓勿觸底線

美學者：武漢死亡數為官方數據10倍以上

美學者：武漢死亡數為官方數據10倍以上

佛洛伊德家屬向白人警提「民事訴訟」

佛洛伊德家屬向白人警提「民事訴訟」

關鍵字：

北美要聞

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

不滿新歌被酸！郭采潔「PO網友正臉照」開嗆

台灣4:19發生6.0地震　民收國家級警報驚醒

他想見父最後一面、頭七都被拒　陳時中被轟忘了人性

霍建華「胸口藏超閃亮點」網放大笑了

阿翔Tag經紀人：可以幫我說生日快樂嗎

筋肉爸爸外遇2次！筋肉媽媽也出軌：花6年才修復

40歲女「嫁閨蜜25歲兒子」戀愛2月閃婚

埔里女警正到爆！違規男想加LINE

正妹DJ上空出門「真理褲新穿法」超噴血！

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

韓粉凱道遊行空拍照曝！網看傻：可憐哪

鸚鵡將登陸全台甩大雨　鋒面下周接力

跟著大甲媽遶境「巧遇偶像劇男星」

Lulu 10年前「校花級清純照」曝光

即／油罐車爆炸10死　廠房秒遭炸平

更多

最夯影音

更多
台中九寶媽「從19歲生到41歲」22年生9個後...決定結紮封肚！

台中九寶媽「從19歲生到41歲」22年生9個後...決定結紮封肚！
孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

異性知己都假的？下秒取代正宮　他戳破真相：互相喜歡只是沒說

異性知己都假的？下秒取代正宮　他戳破真相：互相喜歡只是沒說

楊丞琳頂15公斤假髮「巨型蔣小花」　分享卸妝過程...前後0差別！！

楊丞琳頂15公斤假髮「巨型蔣小花」　分享卸妝過程...前後0差別！！

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面