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呼聲再起！200↑黑人女性簽署公開信　籲拜登選擇「非裔女性」當副手

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▲▼獲得民主黨總統候選人提名資格的前副總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

▲美國前副總統拜登（Joe Biden）獲得民主黨總統候選人提名，社會掀起要求他選擇有色人種女性副手的聲浪。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國200多名非裔女性12日簽署公開信，呼籲民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）選擇非裔女性做為副手，並列出一些人選，包括加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）、前國安顧問萊斯（Susan Rice）等等。此舉被外界視為要求這一位前副總統選擇「有色人種女性副手」的最新公眾壓力。

CNN報導，來自美國公、私部門的200多名非裔女性簽署一封公開信，呼籲拜登選擇非裔女性作為副手。信中寫道，「我們呼籲你抓住這個歷史性的機會，選擇一名非裔女性做為競選副手，她將為了美國人民最重要的問題奮戰，協助拜登取得決定性的勝利，成為總統。」

▲▼拜登副手名單曝光，由左至右為賀錦麗、戴敏斯、萊斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲根據消息人士先前曝光的拜登副手名單，包括加州參議員賀錦麗（左）、佛州眾議員戴敏斯（Val Demings，中）與前國安顧問萊斯（右）。（圖／達志影像／美聯社）

信中列出一些可能人選，包括前喬治亞州州長候選人艾布拉姆斯（Stacey Abrams）、加州眾議員巴斯（Karen Bass）、佛羅里達州眾議員戴敏斯、加州參議員賀錦麗、亞特蘭大市長波托斯（Keisha Lance Bottoms）以及前國安顧問萊斯等人，因為她們「擁有真正領導者的經驗、資格與原則性的核心價值觀念」，將能夠協助民主黨在11月的總統大選中取得勝利。

簽署者則包括美國網球協會主席亞當斯（Katrina Adams）、時裝雜誌《精華》（Essence magazine）前總編輯泰勒（Susan Taylor）、史貝爾曼學院（Spelman College）第一位女非裔性校長科爾（Johnnetta Cole）以及丹佐華盛頓的妻子普萊塔．華盛頓（Pauletta Washington）等演員。

▲▼拜登,川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登11月將代表民主黨，挑戰現任總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

拜登5日正式獲得民主黨提名參選總統，他先前就曾表示，將選擇一名女性成為副手。消息人士也指出，此名單已經縮減至6人，除了麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）以外，大部分人選都以非裔女性為主。12日的公開信也被認為是要求他選擇有色人種女性成為競選搭檔的最新公眾壓力。

民主黨在眾議院的第三號人物、南卡羅萊納州眾議員克萊伯恩（Jim Clyburn）表示自己偏好拜登選擇非裔女性做為副手。據悉，他的支持讓拜登在南卡州的關鍵競爭中獲得決定性勝利，重振競選活動，順利踏上民主黨提名之路。

民權運動指標人物、喬治亞州眾議員路易斯（John Lewis）也呼籲拜登選擇能夠反映美國真正樣貌的女性，「如果有一名有色人種的女性會很好……我們擁有很多有能力的女性，有一些就是非裔、拉丁裔、亞裔和美國原住民。」


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