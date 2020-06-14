射殺非裔男！亞特蘭大「開槍警員已被革職」　示威者縱火燒了速食店

▲美國亞特蘭大的示威民眾13日晚間包圍溫娣漢堡（Wendy's），抗議非裔男子布魯克斯（Rayshard Brooks）遭警方開槍射死。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國亞特蘭大的27歲非裔男子布魯克斯（Rayshard Brooks）於12日與警方發生衝突以後遭開槍射死，警察局長因此下台，但卻無法平息民眾怒火，大批示威者包圍事發地點的溫娣漢堡（Wendy's），甚至朝向餐廳縱火。根據最新消息，開槍警員羅爾夫（Garrett Rolfe）已經遭到革職，另一名涉案警員布朗森（Devin Bronson）則被停職處分。

根據CNN最新消息，亞特蘭大警察局發言人坎波斯（Carlos Campos）證實，開槍射死布魯克斯的警員羅爾夫已經被革職，涉案的布朗森也已遭停職處分。此前，警察局長希爾茲斯（Erika Shields）也因為此案遞出辭呈。

▲布魯克斯之死讓大批民眾走上街頭示威抗議，警方到場驅散人群。（圖／路透）



The Wendy's in Atlanta where Rayshard Brooks was shot and killed by police Friday is on fire as protests continue in the area https://t.co/F5BYut3cR7 pic.twitter.com/QU1bTyaFtg — CNN Breaking News (@cnnbrk) June 14, 2020

布魯克斯之死再度引發民眾怒火，大批示威者13日晚間包圍溫娣漢堡，一度造成附近的75/85號州際公路交通堵塞。部分人士縱火燃燒速食餐廳以及周邊停放的汽車。

亞特蘭大消防局在推特上表示，消防單位將會持續待命，直到撲滅溫娣漢堡的火勢，另外，根據通報，餐廳內沒有任何人員。據悉，警方稍早已經出動催淚瓦斯與閃光彈，驅散人群。

▲亞特蘭大當天稍早的示威現場，民眾高舉標語，抗議警察暴力。（圖／路透）



Rayshard Brooks was sleeping in his car. Atlanta police woke him up to arrest him and then shot him in his back when he ran. pic.twitter.com/BKYPYqwMFq — Everything Georgia (@GAFollowers) June 13, 2020

▲亞特蘭大警員與布魯克斯發生衝突的影片在網路上流傳。

根據喬治亞州調查局（GBI）說法，警方12日晚間接獲通報，有人稱一名男子在餐廳得來速車道的一台車輛上睡覺，導致其他顧客必須繞道而行。警察到場後執行酒測，布魯克斯沒有通過，因拒逮而與警方發生衝突，逃走過程拿走其中一名警員的電擊槍，未料之後遭開槍打中，送醫過世。

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