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韓國瑜罷免感言「就是少了3個字」　Youtuber：反省能力0分

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▲▼韓國瑜交出市長寶座的最後野餐。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲高雄市長韓國瑜罷免案結果6日出爐，以93萬9090張同意票通過。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者吳美依／綜合報導

高雄市長韓國瑜案6日投票，以93萬9090張同意票通過，不僅跨越罷免門檻57萬票，也超越2018年當選市長時所獲得的89萬2545票，成為台灣首位被罷免成功的縣市首長。Youtuber墨鏡哥表示，韓國瑜的罷免感言完全沒有出現「對不起」三個字，甚至把過錯全都歸咎於民進黨抹黑，直呼韓在「自我反省的這個部分上，他基本上可以說是0分」。

Youtuber墨鏡哥7日發表影片表示，他一開始真心地支持、喜歡韓國瑜，但韓的施政卻讓選民失望，導致罷免票數比當選票數還要高，感言中卻沒有出現「對不起」三個字，「怎麼會有一個人的臉皮可以厚成這個樣子」。

墨鏡哥表示，許多政治人物敗選時都會向選民道歉、反省，讓人覺得能夠再給予一次機會，他自己的影片流量不好，也會自我檢討，但韓國瑜面對政績被檢視與遭到罷免，卻認為是民進黨發動媒體、網軍與國家機器，「把錯通通推給別人」，「自我反省的這個部分上，他基本上可以說是0分」。

墨鏡哥認為，烏賊戰的手段的確不好，但韓國瑜也有該改進的地方。他提到，韓選前曾與館長做出承諾，選後卻「落跑」參選總統，接受媒體採訪時還說「心中沒有任何覺得對不起高雄市民」，最後敗選又「嘴硬」說只是請假，「真的不要把台灣人當白痴，只聽媒體造神，事實上，你做得好，你做不好，有智慧的人都看得見」。 

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