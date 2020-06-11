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狂賣超俗優惠券…突停業！2餐廳老闆涉詐欺慘被判「每人坐牢1446年」

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▲海鮮。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲泰國海鮮餐廳Laemgate去年在網路上販售優惠券，事後卻突然表示無法提供餐點，停止營業。2名老闆10日各自被判處1446年有期徒刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

泰國曼谷知名海鮮餐廳Laemgate去年在網路上販售餐點優惠券，吸引大批民眾購買，但店家事後卻表示無法取得足夠貨源，滿足顧客需求，3月宣告停止營業，數百名消費者氣得報警。2名餐廳老闆因觸犯公眾詐欺等罪名落網，10日被裁定723條罪名成立，各自判處1446年有期徒刑。

綜合《曼谷時報》、BBC報導，泰國一間刑事法院10日裁定，Laemgate的2名老闆阿皮查特（Apichart Bowornbancharak）與普拉帕索恩（Prapassorn Bowornbancha）被指控觸犯《消費者保護法》、《電腦犯罪法》及公眾詐欺罪等723條罪名成立，各自判處1446年有期徒刑。

由於2人都承認有罪，刑期減半至每人723年，但據泰國《刑法》，公共詐欺實際刑期最長20年，因此2人至多坐牢20年。此外，其公司也被命令退還顧客的消費金額，並且罰款180萬泰銖（大約新台幣170萬元）。

The Criminal Court on Wednesday handed down jail terms of 1,446 years each to two executives of the famous Laemgate Seafood Restaurant on Phahonyothin road in Bangkok, for cheating the public.

Bangkok Post 發佈於 2020年6月10日 星期三

位於曼谷拍鳳裕庭路（Phahonyothin）的Laemgate是當地知名海鮮餐廳，去年在網路上推出餐點優惠券，其中一款票券提供的10人海鮮套餐只要880元泰銖（大約新台幣835元），划算行情吸引大批民眾購買。

顧客們一開始可以成功憑票券用餐，但由於使用人數實在太多，餐廳3月22日突然宣布無法取得足夠貨源，滿足消費者需求，因此取消銷售，關閉餐廳，數百人氣得向警方通報。

據悉，儘管泰國《刑法》規定詐欺罪的最長監禁期限，但有時因為報案及投訴數量實在太多，嫌犯遭判處超長刑期的情況並不罕見。

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