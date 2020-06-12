狂言市民「不知福」　柯文哲：台北市客觀指標都第一

▲柯文哲出席北投區福國社宅開工典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳家祥／台北報導

根據《遠見雜誌》民調，全台縣市首長滿意度調查，台北市長柯文哲則僅獲得52.3％墊底。柯11日備詢時表示，台北市的客觀數據都遙遙領先，主觀滿意度比較低就再改進；還自評好政績人民感受不到，語出驚人稱「人在福中不知福啊」。對此，柯文哲12日重申，台北市只看客觀指標都是第一，「市民主觀滿意度不好，我們繼續努力」。

柯文哲12日出席北投區福國社宅開工典禮，會前受訪時被問到在議會備詢時，稱台北市民「人在福中不知福」？他表示，「沒有啦，其實人家說你又失言了」，但台北市只看客觀指標都是第一，包括居住正義，北市真的同時1萬戶在開工狀態，「這全台灣其他縣市也沒那麼認真在做」，市場改建我們真的重大市場都在改建當中，台北PM2.5是最低的，包括招商成績也是每年都第一啊，「不過這樣啦，當然市民主觀滿意度不好，我們繼續努力」。

記者追問，為何市民的主觀滿意度不好？柯文哲說，「好問題，我還在研究」。另外，總統蔡英文是否讓人民「身在福中很知福」？柯說，台灣在全世界經濟體排名還是22名，我們都以為我們很小，其實我們是中型國家，在全世界100多個國家排名第22，是很大的經濟體。

柯文哲接著說，就好像總統蔡英文民調忽高忽低，蔡英文以前不是最低的？人生本來就起起落落，不用太在意啦，不過當然是每天認真過日子就好掉了以後再上來。至於是否有感受到蔡英文帶來的福分？柯文哲說，「其實現在台灣我們不用戴口罩，這已經一大進步，在全世界國家裡面不用戴口罩的不多」。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】