高雄補選國民黨定調自推　柯文哲：最差就是找自己人選

記者陳家祥／台北報導

罷韓成功後，高雄市長補選即將展開，除了民進黨明確將推出陳其邁參選，國民黨、民眾黨兩大在野黨尚未提出人選，是否要合作也存有變數。針對國民黨表示一定自提人選、不預設國民黨籍或無黨籍，民眾黨主席柯文哲12日說，只要推的人選是對的，跟誰都可以合作；他還表示，「最後最差最差，就是找自己人選啊」。

▲柯文哲出席北投區福國社宅開工典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

柯文哲說，高雄市長補選老實講，自己每天還是在台北市政府，也沒時間處理，後來指定5人負責，分別是立委蔡壁如、張其祿、顧問林富男以及秘書長謝立功、副秘書長陳建璋。柯說，看民眾黨在立法院第一會期的表現就很清楚，在不同題目可以跟不同人合作，「意思說，講出來是有道理，只要推的人選是對的，跟誰都可以合作」。

至於國民黨定調自推人選，但不預設黨籍？柯文哲說，就是我們提案是這樣，市場上本來做生意就不一定會成，「所以我們提案這樣，大家出牌，出到最後最差最差就是找自己人選啊，不然怎麼辦？」

媒體追問，言下之意是否代表一定會找自己人？還是可能支持率藍人選？柯文哲說，什麼選項都可能啦。

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