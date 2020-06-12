戰完一黨專政後　柯文哲再嗆蔡英文：黨政軍退出媒體是哪黨主張？

記者陳家祥／台北報導

儘管公開受訪次數變少，但台北市長柯文哲近來再度提槍上戰場，日前批評民進黨一黨專政，12日時則坦言「批評太over」，並把焦點轉移到「黨政軍退出媒體」，質疑這過去是民進黨主張，如今卻大行其道，還質疑總統蔡英文，「我每次問A她就答C，黨政軍退出媒體當年是哪個政黨的主張？她從來不回答我的問題」。

▲柯文哲出席北投區福國社宅開工典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

柯文哲日前在議會備詢時，質疑台灣是民進黨一黨專政，接著更透過臉書舉例，民進黨完全執政，但司法改革、礦業法、反媒體壟斷等選舉訴求，「如今安在？」直言只要與民進黨不同調，就是破壞團結、就是中共的同路人，這是「民主」嗎？還是你的民主和大家不一樣？

對於總統蔡英文回應民主沒有一黨專政？柯文哲說，「沒有啦，是沒有到（一黨專政）」，這就算是批評了，當然有時候被覺得over；接著柯另闢新戰場，直言每次問A蔡英文就答C，「黨政軍退出媒體當年是哪個政黨的主張？她從來不回答我的問題」，就像每次問她台灣價值，她也都不回答。

至於日前在臉書嘲諷，蔡英文的民主跟大家不一樣、黨同伐異，柯文哲則笑說，「我還是滿耐打的，可以活到現在，後來想一想算了，這還不錯」。

另外，媒體問到，國民黨沒制衡執政黨，所以民眾黨算是最大在野黨？柯文哲直言，「國民黨有時候太溫和了啦，所以制衡無力也是事實」，會努力成為最大在野黨。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】