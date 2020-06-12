北市府驚見偷拍色狼！尾隨女員工「連黑絲民眾也不放過」…大小腿照通通PO上網

記者陳家祥／台北報導

台北市政府驚現色狼出沒！台北市議員陳怡君12日總質詢爆料，近來台北市政府大樓內出現偷拍狼，在各樓層尾隨女子偷拍大、小腿，還將偷拍照片分享到網路社群，引起女性公務員恐慌，要求市府揪出惡狼。對此，台北市長柯文哲表示，市政大樓有駐衛警，一旁備詢的市府公共事務管理中心主任趙光中則承諾，會要求駐警加強巡視，並調閱監視器調查。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

陳怡君質詢時直接拿出網路社團流傳的照片，痛批惡狼公然挑戰台北市政府公權力，洽公民眾、公務員都被偷拍，甚至還有一名女性一路從府內被跟到府外卸貨，市府女性人人自危，都深怕自己成為下一個受害者。

陳怡君呼籲，市長柯文哲勿讓市府成為色狼的偷拍天堂，揪出偷拍狼，還給女性安全的辦公及洽公空間。

▲台北市議員陳怡君。（圖／記者李毓康攝）

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