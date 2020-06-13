「台灣不應繼續淪為雙重標準」　黃國昌籲建立制度禁止帶職參選

▲黃國昌出席「時代力量立法委員王婉諭Ｘ新北黨部聯合服務處成立茶會」。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／新北報導

高雄市長韓國瑜日前遭罷免成功，其主因之一為任職未滿一年便帶職參選2020總統，前時代力量立委黃國昌13日表示，希望台灣社會在討論這件事時，不要再淪為「只要是我自己黨派的人就沒關係，其他黨派的人就不行」，而是應該建立起制度、一致的標準禁止帶職參選，不要面對敵對黨派就群起撻伐，對於自己的黨派大家就沒有聲音，台灣社會不應該繼續淪為雙重標準。

韓國瑜罷免案投票6日登場，最後總共開出93萬9090票同意罷免票，韓國瑜確定遭到罷免，中選會12日發布公告，高雄市長補選日期是8月15日，行政院隨後也宣布，高雄市代理市長由高雄市政府參事楊明州擔任，並於13日上午10時進行交接。

時代力量立委王婉諭12日上午與時代力量新北黨部於板橋舉行聯合服務處開幕茶會，並邀請黃國昌、時代力量副秘書長簡智翔、時代力量副秘書長陳薇仲、時代力量新北黨部主委葉甄宜、時代力量新北黨部副執行長彭盛韶等人出席響應。

▲前時代力量立委黃國昌。（圖／記者林銘翰攝）



黃國昌受訪時表示，有超過90萬的高雄市民表達心聲，支持罷免韓國瑜，韓國瑜或許可以靜下心來想一想，為何當初選上高雄市長後就背棄承諾，馬上跑去選總統，對於其他政治人物也是一樣，「當你在一個職位上跟選民說要全力以赴，結果任期不到一半就跑去競逐下一個職位」，從民主問責、責任倫理的角度來看，都是錯誤的事情。

黃國昌也說，希望台灣社會在討論這件事時，不要再淪為「只要是我自己黨派的人就沒關係，其他黨派的人就不行」，應該建立制度、一致的標準禁止帶職參選，不要面對敵對黨派就群起撻伐，對於自己的黨派大家就沒有聲音，台灣社會不應該繼續淪為雙重標準。

▲黃國昌出席「時代力量立法委員王婉諭Ｘ新北黨部聯合服務處成立茶會」。（圖／記者林銘翰攝）



此外，時代力量黨主席徐永明日前也表示，帶職參選是韓國瑜最為人所詬病之處，最後也因此被市民請出高雄市政府，高雄市民現在殷切期盼有位全心全意深耕高雄的市長，相信帶職參選是高雄市民最不願意看見的情況。

徐永明強調，雖然樂見政務官用高標準來對待自己，消除民眾對帶職參選的擔心，然而「民選公職人員」帶職參選的法規漏洞仍然存在，若不修法禁止，到了2022年必然出現高峰，到時候會有非常多的立法委員帶職參選縣市首長，呼籲執政黨盡快修法禁止帶職參選，才是民主進步之道。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】