陳其邁回鍋補選沒對手？KMT「鳳山小辣椒」喊聲：勇往直前　韓國瑜曝2字

▲國民黨高雄市議員李雅靜表態願意承擔高雄市長補選 。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

中選會公告高雄市長補選定為8月15日辦理，國民黨高雄市議員李雅靜議員13日上午召開記者會，表態願意承擔投入市長補選。李雅靜表示，12日在許崑源議長追思會上和韓國瑜及江啟臣主席碰面，已向他們報告過，他們也都說：「加油」。

李雅靜表示，目前國民黨正處於低迷狀態，身為中生代，自覺沒有閃躲的權力，因此決定逮表國民黨參與市長補選，不過因為決定太多倉促，所以黨內部分議員還不知情。李雅靜也坦言，會以帶職參選的模式進行選舉，因為過去藍綠營都有人這麼做，但服務的心一樣在。

至於黨中央是否有規劃選舉規則，李雅靜認為，選局在即，黨中央應有規劃如何產生高雄市長人選，不管怎樣都會尊重。媒體提問，是否可能和民眾黨合作？李雅靜表示：「目前，我覺得不太可能。」

▲國民黨高雄市議員李雅靜在黨內綽號為小辣椒。（圖／記者吳奕靖攝）

外界一致認為綠營將推派行政院副院長陳其邁回鍋參選，對此，李雅靜表示，大環境誰也摸不清民眾的喜好是什麼，目前就是讓高雄更好。記者詢問，現在知道韓市長當初承受的壓力了嗎？李雅靜笑說：「超級大！但是勇往直前，沒有想太多的本錢。」

李雅靜也強調，目前雖然是黨內第一個跳出來表態參選，若黨內有更好的人選出來競爭，也會尊重黨中央選舉規則，彼此也可以互相拉抬合作。

▲國民黨高雄市議員李雅靜表態願意承擔高雄市長補選，黨內議員給予支持。（圖／記者吳奕靖攝）

談及已故議長許崑源，李雅靜回憶當初自己在議會第一次質詢時相當緊張，「因為我會緊張，他就幫我讚聲，那時候市長是陳菊，他可能覺得我有點卡頓，他就說：『市長阿！雅靜這樣說就對了！』他幫我讚聲，我整個心情就穩定下來，會後他就比著我說：『恰查某！』去到哪都介紹，這是我們的恰查某。」