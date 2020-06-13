國民黨組發會被爆錯估40萬票　成反罷韓失利關鍵

▲韓國瑜11日任期最後一天舉辦告別音樂會，並鞠躬感謝支持者。（資料照／ETtoday攝影中心攝）

政治中心／台北報導

前高雄市長韓國瑜遭近94萬張同意罷免票請下政壇，超越他2年前市長當選得票，讓藍營相當震驚。據《上報》13日報導指出，國民黨組發會錯估近40萬張，是反罷韓失敗關鍵，而面對8月15日市長補選，如何跨出同溫層，則為藍營必須面對的課題。

報導指出，組發會自4月中選會公告罷韓期程後不斷下修罷韓同意票數，甚至在6月4日認定罷韓將會失敗；而藍營會誤判情勢，不僅是黨務系統民調解讀錯誤，及地方輿情掌握與分析過於簡化，還因為蓋牌效應，藍營組織估票系統一度將地下賭盤列入觀察指標，判定65萬票和70萬票兩賭盤「沒人敢押」，先後破局。

報導提到，再加上藍營炒作罷韓國家隊氛圍，及民進黨下令黨公職全面催票等，各種因素讓藍營注入強心劑，樂觀推估在地同意票加上返鄉同意票約54萬至55萬。

報導寫道，罷韓方最終獲得93萬9090同意罷免票，壓倒性勝利，令國民黨務高層相當訝異，組發會主委葉壽山就於開票當天的內部檢討會上向大家道歉，坦言分析失準。

報導最後也引述黨內人士，指出藍營無法走出同溫層，有效降低支持者以外的投票動能，且韓營與國民黨中央戰略目標設定錯誤，動員根本沒有擴散，進而影響大局觀，造成誤判。

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