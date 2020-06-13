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黃國昌讚黃捷表現有目共睹：報復式罷免不會得到支持

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▲▼黃國昌出席「時代力量立法委員王婉諭Ｘ新北黨部聯合服務處成立茶會」。（圖／記者林銘翰攝）

▲黃國昌出席「時代力量立法委員王婉諭Ｘ新北黨部聯合服務處成立茶會」。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／新北報導

高雄市長韓國瑜日前遭到罷免成功，引發挺韓民眾採取報復式罷免，時代力量黨高雄市議員黃捷首當其衝，民眾近日展開「罷捷」連署。對此，前時代力量立委黃國昌13日表示，黃捷在高雄市議會的表現有目共睹，這種基於報復式所展開的罷免，「我相信不會得到高雄市民的支持」。

時代力量立委王婉諭12日上午與時代力量新北黨部於板橋舉行聯合服務處開幕茶會，並邀請黃國昌、時代力量副秘書長簡智翔、時代力量副秘書長陳薇仲、時代力量新北黨部主委葉甄宜、時代力量新北黨部副執行長彭盛韶等人出席響應。

▲▼黃國昌出席「時代力量立法委員王婉諭Ｘ新北黨部聯合服務處成立茶會」。（圖／記者林銘翰攝）

▲時代力量立法委員王婉諭Ｘ新北黨部聯合服務處成立茶會。（圖／記者林銘翰攝）

由於高雄市長韓國瑜日前遭到罷免成功，後續引發韓粉的報復式罷免潮，尤其造成韓國瑜第一個民意破口的「白眼女神」、時代力量高雄市議員黃捷更是首當其衝，遭韓粉以「沒有正當性」、「惡意報復」等理由，發起「罷捷」連署。

黃國昌會前受訪時表示，黃捷在高雄市議會的表現有目共睹，這種基於報復式所展開的罷免，「我相信不會得到高雄市民的支持」。他說，黃捷過去這段時間在議會推動很多重要的政策與法案，對高雄市府的監督有理有據，希望台灣社會在高雄市長罷免案結束後，真的能夠冷靜下來，現在比較重要的是，當台灣面臨經濟升級轉型時，如何解決年輕人低薪、高房價的問題，這才是值得政治人物花心力去做的事情。

黃國昌說，罷免是人民受憲法保障的基本權利，大家應該讓情緒沈澱下來，冷靜想想怎麼做對高雄與台灣未來的發展才是好的，台灣過去已經花費太多時間與力氣再處理政治上的議題，反而忽略了很多與民生經濟攸關的議題，政治人物應該多花時間與心力關心孩子下一代的未來。

▲▼黃國昌出席「時代力量立法委員王婉諭Ｘ新北黨部聯合服務處成立茶會」。（圖／記者林銘翰攝）

▲黃國昌出席「時代力量立法委員王婉諭Ｘ新北黨部聯合服務處成立茶會」。（圖／記者林銘翰攝）

黃國昌認為，黃捷有自己的智慧，但在過程中也要記得一件事，「選民當初投票給妳希望妳做，就是到議會去好好扮演好監督市政的角色」，提醒黃捷要記得對選民的承諾，把自己的工作做好，這才是最根本的，其他選舉罷免活動的花招都是最枝微末節的。

黃國昌表示，有超過90萬的高雄市民表達心聲，支持罷免韓國瑜，韓國瑜或許可以靜下心來想一想，為何當初選上高雄市長後就背棄承諾，馬上跑去選總統，對於其他政治人物也是一樣，「當你在一個職位上跟選民說要全力以赴，結果任期不到一半就跑去競逐下一個職位」，從民主問責、責任倫理的角度來看，都是錯誤的事情。

黃國昌也說，希望台灣社會在討論這件事時，不要再淪為「只要是我自己黨派的人就沒關係，其他黨派的人就不行」，應該建立制度、一致的標準禁止帶職參選，不要面對敵對黨派就群起撻伐，對於自己的黨派大家就沒有聲音，台灣社會不應該繼續淪為雙重標準。

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