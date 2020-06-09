無懼中共打壓！捷克參院議長8月訪台　游錫堃：如此勇氣深感敬佩

▲捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）。（圖／翻攝自臉書／Miloš Vystrčil）



記者林銘翰／台北報導

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）不顧中國大陸反對，於台灣時間9日下午3時召開記者會，宣布將於8月底出訪台灣。對此，立法院長游錫堃9日證實，自己已在6月3日正式致函邀請維特齊率團來台訪問，對維特齊堅持與自由民主站在同一陣線，向全世界宣示捷克的獨立自主，如此勇氣令他深感敬佩，並誠摯歡迎。

維特齊日前接受周刊「反映」（Reflex）訪問時表示，已下定決心訪問台灣，並於9日召開記者會，詳細說明訪台的規劃，預計今年秋天成行。維特齊表示，中國大陸再三阻撓前議長柯加洛（Jaroslav Kubera）和他訪問台灣，反而強化他訪台的意願，強調會在任期結束前以捷克參議院議長的身分，正式率團訪台。

游錫堃9日下午證實，維特齊（Miloš Vystrčil）無懼中共打壓，已經在台灣時間9日下午3時召開記者會，宣布將於今年8月底訪問台灣。

游錫堃表示，自己已在6月3日正式致函邀請維特齊率團來台訪問，對維特齊堅持與自由民主站在同一陣線，向全世界宣示捷克的獨立自主，如此勇氣令他深感敬佩，並誠摯歡迎。

游錫堃強調，參議院議長在捷克憲法位階上僅次於總統，若此行順利，將是史上首度有捷克現任國會議長訪問台灣，不僅深化民主同盟，更為國會外交開展新的里程碑。

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