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不顧中國反對　捷克參院議長下週宣布訪台：已經下定決心！

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▲▼捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）。（圖／翻攝自臉書／Miloš Vystrčil）

▲捷克參議院議長維特齊。（圖／翻攝自臉書／Miloš Vystrčil）

文／中央社記者林育立柏林6日專電

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）不顧中國反對，下週將宣布出訪台灣，如果成行，將是有史以來訪台層級最高的捷克官員，象徵兩國關係提升。

維特齊接受今天出刊的周刊「反映」（Reflex）訪問時表示，已下定決心訪問台灣，9日將召開記者會，詳細說明訪台的規劃，預計今年秋天成行。被問到訪台原因時，維特齊表示，中國再三阻撓前議長柯加洛（Jaroslav Kubera）和他訪問台灣，反而強化他訪台的意願，他強調會在任期結束前以捷克參議院議長的身分，正式率團訪台。

捷克參議院每2年改選一次總席次的1/3席位，今年10月選舉結束後將選出新議長，維特齊因此規劃在9月訪問台灣。 捷克總統齊曼（Miloš Zeman）與中國國家主席習近平關係密切，公認是歐洲政壇對中國最友好的領袖之一。維特齊坦承，他與齊曼對訪台這件事意見不同，訪台確實可能對在中國經營的捷克企業造成傷害。

不過，維特齊提起已過世的前總統哈維爾（Václav Havel），強調捷克代表的還有自豪、自由、獨立等無形價值，他打算利用台灣行向台灣學習。哈維爾生前對台灣的民主轉型和身處國際困境仍堅持不屈的精神高度肯定，卸任後曾在2004年訪問台灣。

▲▼捷克參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）。（圖／達志影像／美聯社）

▲驟逝的前捷克參議院議長柯佳洛。（圖／達志影像／美聯社）

按照捷克憲法，參議院議長的位階僅次於總統，如果維特齊順利成行，將是有史以來訪台層級最高的捷克官員，對捷克和歐洲的對台關係有一定的象徵意義。維特齊出訪台灣也符合捷克社會的期待。根據捷克電台（Czech Radio）2月公布的民調，多達2/3的捷克民眾表示即使中國反對，仍支持與台灣深化關係。

捷克參議院上個月也以50比1的壓倒性票數通過決議，支持議長率團訪問台灣。捷克智庫「解析中國」（Sinopsis）研究員吉魯斯 （Filip Jirouš）接受中央社記者訪問時分析說，台灣成功對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19） ，並捐贈捷克等國醫療物資，對台灣的形象有加分的作用。

此時中國施壓世界衛生組織（WHO）排擠台灣，反而讓國際社會注意到中國對國際組織的負面影響，凸顯台灣的正面角色。吉魯斯指出，由於中國的投資承諾遲遲沒有兌現，以及中國外交官對捷克的敵意，近年來捷克的對中政策有轉向的趨勢，中國在捷克的地位大不如前；反之，捷克對台關係則持續改善，維特齊訪台將加速捷克與台灣提升關係。

 
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