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快訊／行政院拍板160億補助計畫　挖角國際半導體、AI﹑5G佈局台灣

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▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者黃克翔攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院4日拍板，計畫祭出160億元的補助，要吸引國際領導性廠商來台落地，並強化台灣產業的技術研發實力。根據經濟部預估，在新興半導體之產業鏈發展下，將帶動2025年產值468億台幣、衍生應用4,000億台幣；新世代通訊產業涵蓋開放式5G網路新架構、電信級網通產品等，估計相關產值在2025年達到5,700億台幣等。

經濟部表示，面對疫情衝擊全球政治、經濟、社會各個層面，美中貿易戰也因疫情再添變數，更加速國際大廠亞太戰略的重新布局。面對國際局勢快速變化對我國產業鏈所造成的牽動與變化下，此刻是強化我國產業體質的關鍵時刻與最佳時機。

經濟部指出，「領航企業研發深耕計畫」跳脫過去及作法，優先推動三大核心科技「新興半導體」、「新世代通訊」、「人工智慧」，吸引國際大廠結合國內產業鏈加速佈局台灣研發體系，強化我國產業領導性技術研發實力，引領台灣轉型為研發創新強國，預估未來每年將影響超過400億元前瞻研發投資及6,350位研發與營運人才，可接軌國際舞台，加速青年創業，推動臺灣產業新藍海。

經濟部說明，「領航企業研發深耕計畫」以「研究Research」（國際大廠在臺深耕研發）、「共創Co-innovation」(臺商與國際大廠共同創新)及「發展Development」(帶動臺商發展應用加值及服務)作為主要推動架構。依據當前國際趨勢、台灣優勢及市場態勢，優先推動三大核心科技，包括新興半導體、新世代通訊及人工智慧。

根據預估，在新興半導體之產業鏈發展下，將帶動2025年產值468億台幣、衍生應用4,000億台幣；新世代通訊產業涵蓋開放式5G網路新架構、電信級網通產品等，估計相關產值在2025年達到5,700億台幣；帶動台灣人工智慧產業解決方案在2025年產值達3,600億台幣，打造產業AI化附加價值到2025年累積達7,500億台幣。

由於今年新冠肺炎疫情使外商大廠欲撤出中國大陸，包括美、日都相繼祭出預算助企業返回母國。對此，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）近期就表示，若美國公司願將供應鏈自中國帶回美國，政府願實際支付費用 。藉著美中貿易戰、國際大廠亞太戰略重新布局的契機，政府也決定吸引國際領導性廠商來台落地，強化台灣產業的技術研發實力。

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