外國廠商來台恐排擠效應？　經濟部：帶動供應鏈、中小企業

▲行政院拍板160億補助計畫，挖角國際半導體、AI、5G佈局台灣。（圖／行政院提供）

記者黃巈禾／台北報導

因應美中貿易戰、國際大廠亞太戰略重新布局，行政院4日拍板斥資160億元補助計畫，挖角國際半導體、AI、5G國際領導性廠商來台，強化台灣產業的技術研發實力。針對外國廠商來台，是否會有排擠作用，經濟部表示，希望國內外大型企業執行過程當中，帶動供應鏈體系跟中小企業創造價值。

經濟部次長林全能表示，未來往更領導型的技術發展當中，全球都在搶人才，在計畫執行過程中，人才培訓的相關工作，要互相搭配進來，一方面要透過這些計畫帶出高階人才的需求，另一方面，在這過程當中，把我們現在高階人才的需求培養體系，能夠跟計畫結合起來，達成所謂加乘效果，而不是說發生培養很多高階人才，可是在台灣沒有去處，是希望加乘起來進行。

林全能指出，如果企業本身資金充足，又來申請計畫，他們希望不僅具有領導型的技術，也希望帶動周邊供應鏈體系來成長，包括水平跟垂直供應鏈體系，而台灣有很多中小型企業，假如研發中心發展未來前瞻科技時，可以把中心企業的能力帶進來，未來串連到生產的時候，就是他們所希望國內外大型企業執行過程當中，帶動供應鏈體系跟中小企業創造價值。

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