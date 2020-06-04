砸百億引國際科技大廠…若研發失敗？　經濟部：談賠償扼殺創新

▲經濟部次長林全能說明「高科技研發中心-領航企業研發深耕計畫」。（圖／行政院提供）

記者黃巈禾／台北報導

行政院4日拍板斥資160億元補助計畫，挖角國際半導體、AI、5G國際領導性廠商來台，強化台灣產業的技術研發實力。對於若研發失敗是否要賠償，經濟部表示，一開始談賠償，會扼殺創新，若研發失敗不會要求賠償，但會嚴格管控，讓計畫帶出效益。

新冠肺炎疫情衝擊全球，美中貿易戰再添變數，包括美、日都祭出預算，要幫助企業退出中國大陸。藉著美中貿易戰、國際大廠亞太戰略重新布局的契機，我國政府決定吸引國際領導性廠商來台落地，強化台灣產業的技術研發實力。

行政院4日召開會後記者會，經濟部陳報「高科技研發中心-領航企業研發深耕計畫」，並說明目標為三大核心產業：新興半導體、5G通訊、AI之國內外未具體成熟的技術落地，如果是台灣本國廠商投資，則需要配合外國供應鏈研發落地，行政院也拍板斥資160億元的補助。

針對研發失敗是否會要求廠商賠償，經濟部次長林全能表示，研發一定有風險，計畫促案過程中，一定會就風險性做好更好的管控，不能講說百分之百的研發投入都會有最後商業化成功機率，可是希望這投入下去過程當中，不僅培養出人才，最後也有商業化價值出現。

林全能指出，「在這種過程當中，如果一開始就設定說要賠償，其實是扼殺了所謂的創新，我們不做這種賠償的情形」，但會在過程當中做很嚴謹的管控，讓計畫能帶出最大效益。

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