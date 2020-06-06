選罷法開放「6歲以下兒童進投票所」　罷韓投票首度適用

▲管碧玲牽著孫女走入投票所。（圖／取自管碧玲臉書）



記者林銘翰／台北報導

立法院日前三讀通過《總統副總統選舉罷免法》、《公職人員選舉罷免法》條文修正草案，明定選舉人可以帶其照顧的6歲以下兒童進入投票所，這項規定也首度適用在今天登場的高雄市長韓國瑜罷免案投票，民進黨立委管碧玲也在臉書上貼出自己牽著孫女走入投票所的照片，高興地說「今天罷免的投票，剛好用上了」。

為營造友善投票環境，立法院會於今年4月17日三讀通過《總統副總統選舉罷免法》、《公職人員選舉罷免法》條文修正草案，參考《兒童及少年福利與權益保障法》不得使6歲以下兒童獨處的規定，增列選舉人及其照顧的6歲以下兒童，可以進入投票所。

三讀條文明定，未來選舉人可以帶其照顧的6歲以下兒童進入投票所，此外，若身心障礙者不能自行圈選選票，可依其請求，由家屬或陪同的人，依據本人意思，協助或代為圈投。

民進黨立委趙天麟當時表示，在總統公告之後，家長及其照顧的6歲以下兒童，就可以一起進入投票所，「如果中選會正式宣告，6月將在高雄進行罷免案投票，就可以適用這項法律」。

高雄市長韓國瑜罷免案投票今天登場，也是這項規定首度在投票中適用，管碧玲也在臉書上貼出自己牽著孫女走入投票所的照片，指出自己日前與趙天麟提出的選罷法修法，增加了兩個便民措施，分別為六歲以下小孩可以帶入投票所、手機關機可以隨身攜帶，讓她開心地表示「今天罷免的投票，剛好用上了」。

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