史上首度！捷克參院議長宣布「今年8月底訪台」　外交部：誠摯歡迎





▲捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）。（圖／翻攝自臉書／Miloš Vystrčil）

記者袁茵／編譯

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）於台灣時間下午3時召開記者會，宣布會在商務代表團的陪同下，於今年8月30日到9月5日訪問台灣。

前捷克參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）原本預計要在2月訪台，結果卻在出發前猝逝；爾後新任參議院長維特齊上任後，20日在捷克參議院召開例行會議，以50比1的票數決議通過，認為中國威脅不得訪台是對捷克內政的干涉，並且支持維特齊率團訪問台灣。

根據捷克電視台CT24zive報導，維特齊在台灣時間9日下午3時進行記者會，計畫會在商務代表團的陪同下，於今年8月30日到9月5日訪問台灣。

對此，立法院長游錫堃於臉書上表示，他於3日正式致函邀請維特齊率團來台訪問，對方的勇氣讓他深感敬佩，並誠摯歡迎。參議院議長在捷克憲法位階上僅次於總統，若此行順利，將是史上首度有捷克現任國會議長訪問台灣，不僅深化民主同盟，更為國會外交開展新的里程碑，「維特齊議長我們台灣見！」

而外交部也表達誠摯歡迎，將與立法院妥為協調準備，提供維特齊議長一行到訪的各項協助。