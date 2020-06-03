美歐半導體廠商脫大陸　行政院4日宣布投資「破百億」搶尖端技術

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

行政院高層官員3日晚間向《ETtoday新聞雲》記者證實，4日院會預計通過計畫祭出「超過百億」的補助，要吸引國際領導性廠商來台落地，並強化台灣產業的技術研發實力。

由於今年新冠肺炎疫情使外商大廠欲撤出中國大陸，包括美、日都相繼祭出預算助企業返回母國。對此，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）近期就表示，若美國公司願將供應鏈自中國帶回美國，政府願實際支付費用 。

政院高層向《ETtoday新聞雲》記者證實，4日院會可望通過「國家海洋政策白皮書」，經行政院長蘇貞昌提序後，全案將交由編纂機關海洋委員會付梓印製，正式對外發布。「國家海洋政策白皮書」將作為政府海洋政策藍圖，促進各部會及地方政府共同推動海洋事務。

另外，藉著美中貿易戰、國際大廠亞太戰略重新布局的契機，吸引國際領導性廠商來台落地，並強化台灣產業的技術研發實力。政院官員表示，經濟部將陳報「高科技研發中心-領航企業研發深耕計畫」目標為三大核心產業：新興半導體、5G通訊、AI之國內外未具體成熟的技術落地，如是台灣本國廠商投資，則需要配合外國供應鏈研發落地。

政院官員表示，蘇貞昌也將在行政院會再次聽取「應屆畢業青年就業措施」報告，並依上週蘇院長指示，再細部盤點協助青年就業效果，將透過「衝就業」、「練專長」、「興僱用」三大策略5項措施，共投入66億元，協助應屆畢業青年朋友順利就業免擔心。