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彭博：行政院計畫斥資100億元　吸引海外晶片製造商

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▲▼晶片。（圖／路透社）

▲傳行政院4日將宣布，斥資百億元吸引海外晶片製造商來台成立研發中心。（示意圖／路透社）

記者王致凱／綜合報導

彭博社引述知情人士消息稱，台灣行政院預計周四（4日）宣布一項為期七年的計畫藍圖，將斥資100億元新台幣，吸引外國晶片製造商在台設立研發中心。行政院發言人丁怡銘向彭博證實，確有制定吸引投資計畫，但細節尚未拍板。

根據彭博社報導，超過一位不願具名的消息人士透露，行政院4日將公布計畫藍圖，將補貼全球晶片製造商在台設立研發據點，最高補貼研發總成本的一半。消息人士稱，這項新計畫也適用於說服外國供應商在台建立據點的本國晶片公司，政府希望每年至少獲得1家公司的新投資。

請繼續往下閱讀...

行政院發言人丁怡銘向彭博社證實，政府確實為吸引投資與創造就業機會制定計畫，不過具體細節尚未敲定。報導指，與此同時台灣正好捲入美中科技角力，影響層面從智慧型手機到5G基地台。

川普政府5月份禁止任何使用美國設備的晶片製造商在未經批准的情況向向華為供應產品，這對台積電和其他晶片製造廠而言造成沉重打擊。

知情人士稱，此次行政院祭出激勵措施，目的在於吸引全球資本與人才，保持台灣在晶片產業的領先地位。知情人士說，儘管其中一部份資金用於吸引全球5G技術和人工智慧科技公司，但此項獎勵計畫主要仍針對存儲晶片製造商。

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