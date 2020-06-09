時力黨團籲儘速召開臨時會　處理《港澳條例》、華航護照正名案

▲時代力量黨團召開「儘速召開臨時會，重要議案別再拖」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院第10屆第1會期已在5月底結束，民進黨團計畫在6月下旬召開臨時會，時代力量黨團總召邱顯智9日表示，呼籲立法院長游錫堃於本週儘速召集黨團協商，討論臨時會的開會時間與議程，並列舉出《港澳條例》、廣電三法，以及華航、護照正名案等議程，希望能於臨時會中優先處理。

時代力量黨團9日上午舉行「儘速召開臨時會，重要議案別再拖」記者會，並列舉出《香港澳門關係條例》、《廣播電視法》、《有線廣播電視法》、《衛星廣播電視法》、《反滲透法》、《台灣地區與大陸地區人民關係條例》、《礦業法》、《公職人員選舉罷免法》、《兒童及少年福利與權益保障法》、《幼兒教育及照顧法》等修正草案，以及華航正名與護照封面修改議題，主張能於臨時會中優先處理。

▲時代力量黨團總召邱顯智。（圖／記者屠惠剛攝）



邱顯智表示，現在雖然是立法院休會期間，但各黨團都計畫要召開臨時會，呼籲游錫堃於本週儘速召集黨團協商，討論臨時會的開會時間與議程。邱顯智說，時力黨團希望臨時會「越快召開越好」，且臨時會不應該只是開院會，委員會也要一併召開，才能夠在委員會中具體地討論相關議案。

邱顯智指出，立法院應儘速修正《港澳條例》，讓協助港人的措施能有更明確的流程及依據，並透過廣電三法、《反滲透法》、《兩岸人民關係條例》建立反中共滲透的民主防衛機制。

邱顯智也說，近日美國政府針對中國大陸籍航空做出管制，卻有許多外媒以華航作為參考圖片，強烈華航正名的必要性已迫在眉睫，因此本次臨時會也應該一併處理華航正名與修改護照封面議題。

▲時代力量立委陳椒華。（圖／記者屠惠剛攝）



時代力量立委陳椒華則指出，《礦業法》在上個會期已經審查過非常多次，很可惜最後無疾而終，本會期必須從頭來過，雖然很遺憾還沒看到行政院提出版本，但已經有許多委員提出修法版本，立法院應儘速審查。

此外，陳椒華也提到，無黨籍立委傅崐萁日前遭判刑定讞，但卻保有立委身份，仍然可以在獄中繼續領薪水、行使立委職權，不但可以調閱資料書面質詢，甚至能夠提案修法，這是代議制度的漏洞之一，因此時力黨團希望能在臨時會中討論《公職人員選舉罷免法》的修法，儘速審理「傅崐萁條款」彌補法律漏洞。

時代力量立委王婉諭強調，最近不當幼兒園的新聞一直頻繁出現，許多家長都擔心自己將小孩送去的地方是否安全，顯示出民眾期盼這些問題能儘快被解決，時代力量黨團也已經提出《兒童及少年福利與權益保障法》與《幼兒教育及照顧法》修正草案，希望在此次臨時會也能有討論和處理的機會。

邱顯智呼籲，希望游錫堃能在本週盡快召集黨團協商，且臨時會還要處理NCC、考監等三大人事案，需要更多時間審查，時程上則希望能夠將條列的議程全部處理完畢為基準。

▼時代力量立委王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）



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