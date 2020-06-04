快訊／台灣招手國際高科技巨頭名單曝光　思科、谷歌都在列

▲經濟部將在七年內投入超過百億元經費補助，吸引外國高科技業者來台成立研發中心。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部今（4）日向行政院呈報「高科技研發中心—領航企業研發深耕計畫」，將在七年內投入超過百億元經費補助，吸引外國包括半導體在內的高科技業者來台成立研發中心，目前已鎖定思科、美光、微軟、亞馬遜、谷歌等科技巨頭洽談中，目標今年達成四案。

全球半導體技術競爭戰進一步升溫，台灣在中美晶片技術研發角力戰可望得利，經濟部擬定「高科技研發中心-領航企業研發深耕計畫」，鎖定「新興半導體」、「5G通訊」與「人工智慧（AI）」等三大核心產業，祭出相關補助吸引國內外未具成熟的技術來台投資。

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依據經濟部規劃，該計劃最高補助來台業者五成研發資金，並限定二類投資條件，包括：一、製造投資，須五年內在台投資超過1,000億元、新聘人員超過千人；二、研發投資則須五年內在台投資超過100億元、新聘研發人員超過200人。

▲經濟部常務次長林全能。（圖／記者屠惠剛攝）

官員指出，美日政府研擬政策支持企業分散風險，加上國際大廠尋找下一個供應鏈及研發基地，台灣掌握成為全球高科技研發中心的契機，優先推動「新興半導體」、「5G通訊」與「人工智慧（AI）」三大核心科技，打造研究、共創與發展的分工合作體系。

針對申請資格，經濟部表示，業者須提出至少50%之自籌款，研發計劃必須符合領航性、共創性與在地性等三大原則，鎖定國內外尚未具體成熟、可促使我國產生領導型的技術，進行國內企業上中下游或跨域整合，推動台灣產業轉型成為高科技研發中心。

在預估效益方面，經濟部指出，以目前預算及接觸大廠估計，每年可有一個關鍵性投資案，在七年內創造每年400億元前瞻投資、新增600位以上高薪研發人才。

在新興半導體之產業鏈發展下，預估將帶動2025年產值468億台幣、衍生應用4,000億台幣；新世代通訊產業涵蓋開放式5G網路新架構、電信級網通產品等，估計相關產值在2025年達到5,700億台幣；帶動台灣人工智慧產業解決方案在2025年產值達3,600億台幣，打造產業AI化附加價值到2025年累積達7,500億台幣。

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