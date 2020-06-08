蛋洗服務處！詹江村連爆「王浩宇黑歷史」怒吼：變態…大聲公揪出征+罷免

記者黃彥傑、戴若涵／桃園報導

高市議長許崑源6日晚間墜樓身亡震驚政界！桃園市議員王浩宇因在臉書上發布死訊時，加上一句「力挺韓國瑜」瞬間引爆網友怒火，國民黨桃園市議員詹江村也號召群眾到王浩宇的服務處「討公道」。8日下午1時左右，詹江村手持大聲公聲討王浩宇，更連爆王的「黑歷史」直呼變態！

▲▼詹江村帶頭朝王浩宇服務處丟雞蛋。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

詹江村認為王浩宇再三拿別人的不幸做文章，這行為相當不可取，因此發佈消息，「受到浩宇粉消費已故高雄市議長許崑源的刺激，號召民眾在六月八號下午一點到王浩宇的中壢服務處「討公道！」王浩宇7日下午則緊急在臉書上宣布，服務處暫停服務一日。

詹江村回顧八百壯士陳抗，指出當時一位上校不幸墜樓，王也在粉專發表諷刺文，前參謀總長郝柏村病故同日又發文「米蟲、死了比較省錢」等語，無疑是在死者家屬傷口撒鹽，引起社會共怒，如今許崑源逝世王竟又發文消遣，讓所有人無法抑制憤怒，只好發起不分黨派的「出征王浩宇」、「罷免王浩宇」活動。

另外，詹江村爆料，王浩宇長時間霸凌學校老師、校長，又喬裝成學生侵入校園，偷拍老師上課情況，曾被議會5度提出移送紀律委員會，破了台灣自治史以來首創先驅，還曾經假扮替代役男，進入替代役男宿舍內脫光衣服洗澡，再爆料，王浩宇在美國期間曾在PTT上發表過「跟13歲、16歲童性交」的留言，還附上自己的照片，以證明自己的身分，怒轟噁心，率眾朝王浩宇服務處砸雞蛋，現場「王浩宇道歉」、「王浩宇下台」聲浪不斷。

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