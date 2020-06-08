　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

不滿許崑源被消費　詹江村率眾到王浩宇服務處、違建農場抗議

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲抗議民眾沿路高喊「罷免王浩宇」。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲抗議民眾沿路高喊「罷免王浩宇」。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

有「村長」之稱桃園市議員詹江村，因不滿市議員王浩宇譏諷高雄市議長許崑源跳樓身亡，8日中午率領民眾高喊「罷免王浩宇」前往王的中壢服務處抗議，服務處則休息一天拉下鐵門因應，但憤怒的民眾則對服務處上王浩宇看板丟擲雞蛋發洩不滿，現場維持序的警方則將3名丟擲「危險物品」雞蛋民眾帶回警所，並呼籲民眾應保持理性有任何脫序違法行為將依法究辦。

▲「村長」詹江村以大聲公批評王浩宇不當行為。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲「村長」詹江村以大聲公批評王浩宇不當行為。（圖／記者楊熾興翻攝）

由於王浩宇在臉書發布高雄議長死訊，因為用詞引起消費議長的爭議，「村長」詹江村和網友在網路發動中午到王浩宇中壢服務處抗議，到場數百民眾沿路高喊「罷免王浩宇」擠滿服務處道路，但王的服務處考量如果發生衝突，到時候受傷的會是警察。為了避免增加警察的維安壓力、不激化社會的對立，遂拉下鐵門休息一天，抗議民眾為洩恨直接向服務處上王浩宇看板丟雞蛋，並與維持秩序警方發生拉扯衝突，也當場將丟雞蛋3位民眾抬走架離帶回警所偵辦。

▲王浩宇服務處看板遭抗議民眾蛋洗。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲王浩宇服務處看板遭抗議民眾蛋洗。（圖／記者楊熾興翻攝）

詹江村除了批王後，話鋒一轉直接宣布到王浩宇住的違建農舍住處「參觀」、「散步」，大批抗議民眾就到第二現場繼續抗議，警方連忙在農舍巷口架圍籬和部署警力，不讓民眾進入。詹江村在現場聲明只是參觀，還教大家「投資理財」農舍，並諷刺王浩宇家人的農舍只被罰一次6萬元就沒事。

▲抗議民眾被警方架離抬走。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲抗議民眾被警方架離抬走。（圖／記者楊熾興翻攝）

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

ET快訊
頂新旗下「布列德麵包」突宣布收攤！6/30關閉所有實體門市
他肚痛照X光「1條完整吳郭魚」：不小心坐到！取出腐爛發臭..
分析國民黨二度挫敗原因　連勝文撂重話：自私
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

不滿許崑源被消費　詹江村率眾到王浩宇服務處、違建農場抗議

Eternal Love美展頒獎暨開幕式　林右昌：精彩成果值得被看見

南投日間照顧服務有交通車接駁　子女放心上班、免煩惱

台南市環保局招考清潔臨時人員放榜！　共錄取311人

台南河樂廣場親水池伸縮縫損壞維修　預計6月11日開放

竹山鎮活化社區發展　自訂「5母雞」帶「8小雞」傳承計畫

南投烤豬職人術科考+雙龍七彩吊橋開幕　遊客按「讚」可免費品嘗

響應世界海洋日　雲林三條崙海水浴場淨灘清650公斤海洋垃圾

台南麻豆5月份交通事故　不讓車仍是主因

婦買完小白菜忘記回家路　枋警帶回菜市場...攤販給答案

家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位

等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

迪麗熱巴沒偶包…憨樣全曝！　挑戰「卡點脫衣、蹲下跳遠」現場笑翻ＸＤ

沒在怕！徐藝洋暴風吐槽黃子韜　火力全開：幼稚膽小還愛哭ＸＤ

高雄市議長許崑源「住處墜樓亡」 臉書才分享韓貼文：誰會是贏家？

韓國瑜下台一鞠躬！韓粉淚崩　激喊：市長加油 、我們永遠支持你

Gail自彈自唱《想見你想見你想見你》　中英文版《情非得已》融化惹～

不滿許崑源被消費　詹江村率眾到王浩宇服務處、違建農場抗議

Eternal Love美展頒獎暨開幕式　林右昌：精彩成果值得被看見

南投日間照顧服務有交通車接駁　子女放心上班、免煩惱

台南市環保局招考清潔臨時人員放榜！　共錄取311人

台南河樂廣場親水池伸縮縫損壞維修　預計6月11日開放

竹山鎮活化社區發展　自訂「5母雞」帶「8小雞」傳承計畫

南投烤豬職人術科考+雙龍七彩吊橋開幕　遊客按「讚」可免費品嘗

響應世界海洋日　雲林三條崙海水浴場淨灘清650公斤海洋垃圾

台南麻豆5月份交通事故　不讓車仍是主因

婦買完小白菜忘記回家路　枋警帶回菜市場...攤販給答案

雲林男箔子寮港區輕生　岸巡趕到緊急將他從車內拉出...晚了一步

「海水稻」在柴達木盆地試種　高寒高海拔「戈壁灘」變成水田

印度疫情停飛迦納足球員流浪機場73天　堪稱另類版《航站情緣》

撞到野生動物怎麼辦？　救命5步驟「每個生命都珍貴」

11歲柴乳糜胸開刀9次　媽花光積蓄「陪牠奮戰3年」結局感動哭

中職／20勝奪冠指標　樂天桃猿、中信兄弟誰先拿到

日系美妝成功放火！黑色腮紅、蛋型噴霧未上市先轟動

宋仲基「疫情影響」辭演電影　角色爆由《梨泰院》金東希接下！

復賽後賽程超緊湊！T-Mac預言下季會有超多「負荷管理」　場均打15分鐘

中印已「達成了一個共識」　陸外交部：目前局勢可控

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

地方熱門新聞

「村長」號召民眾　王浩宇服務處集合

桃園「0607罷王不落漆」　罷免王浩宇

中壢區里長補選　陳香蘭、朱承恩當選

大甲鎮瀾宮11點宣布遶境期程和規模

中壢美滿中心：交友聯誼要務實

鐵路警承翰爸飲恨離世　胃出血病逝家中

嘉義酒店業者推謝師宴優惠　最低消每人700

文南里舉辦無菸街道揭牌暨闖關活動

搭淡海輕軌醫護人員、身分證號免費搭

停車5分鐘收30塊？屏縣府：是計「次」停車場

台東最酷工作徵「驅猴人」　薪資23.8K

鶯歌青農秦瑋恩打造有機農場

體驗花蓮小城生活　跟主廚逛市場分享採購哲學

買完小白菜忘記回家路　還好攤販知道

更多熱門

相關新聞

不畏服務處遭蛋洗+撒冥紙！王浩宇轉發新聞：Errr...

不畏服務處遭蛋洗+撒冥紙！王浩宇轉發新聞：Errr...

高雄市議長許崑源6日墜樓身亡，民進黨桃市議員王浩宇在臉書透露死訊，因開頭寫「力挺韓國瑜」挨轟消費死者。國民黨桃園市議員詹江村8日號召網友前往王浩宇的中壢服務處「討公道」，而挺韓大將杏仁哥也現身力挺，開直播「王浩呆，恁北來找你了」，沒想到王浩宇雖未現身服務處，卻在個人臉書分享杏仁哥被逮的新聞、直播影片，只打下「Errr...」的字樣，似乎沒有受到韓粉來襲的恐懼。

才做完筆錄！杏仁哥直衝王浩宇農舍：X你媽

才做完筆錄！杏仁哥直衝王浩宇農舍：X你媽

詹江村連爆「王浩宇黑歷史」怒吼：變態

詹江村連爆「王浩宇黑歷史」怒吼：變態

王浩宇服務處湧抗議民眾「蛋洗+撒冥紙」！杏仁哥遭押上警車

王浩宇服務處湧抗議民眾「蛋洗+撒冥紙」！杏仁哥遭押上警車

罷免王浩宇粉專「破3.5萬人」　半年內完成首階連署

罷免王浩宇粉專「破3.5萬人」　半年內完成首階連署

關鍵字：

高雄議長詹江村村長王浩宇服務處丟雞蛋洩恨

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

快訊／低調憑弔許崑源！黃捷雙眼紅腫痛哭

全台掀「報復性罷免」？5人名單曝光

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

男肚痛照X光「一條完整吳郭魚」　取出腐爛發臭護士狂吐

阿里山邪門秘境曝！23歲男誤闖「人間蒸發」

高市副議長陸淑美曝「許崑源生前遺言」！怒轟民進黨

春風弔唁許崑源110分　親揭2人關係

11點手刀開搶DS4悠遊卡！全家10秒買到就當機

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

王浩宇服務處湧抗議民眾「蛋洗+撒冥紙」！杏仁哥遭押上警車

即／許崑源墜樓亡！玖壹壹春風赴靈堂致意

郭台銘早預言：國民黨三贏變三輸

消費許崑源被罵爆！網號召罷免王浩宇

隔7年再生兒子…應采兒吐真實心聲！

更多

最夯影音

更多
家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位

家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位
等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面