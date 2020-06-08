不滿許崑源被消費　詹江村率眾到王浩宇服務處、違建農場抗議

▲抗議民眾沿路高喊「罷免王浩宇」。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

有「村長」之稱桃園市議員詹江村，因不滿市議員王浩宇譏諷高雄市議長許崑源跳樓身亡，8日中午率領民眾高喊「罷免王浩宇」前往王的中壢服務處抗議，服務處則休息一天拉下鐵門因應，但憤怒的民眾則對服務處上王浩宇看板丟擲雞蛋發洩不滿，現場維持序的警方則將3名丟擲「危險物品」雞蛋民眾帶回警所，並呼籲民眾應保持理性有任何脫序違法行為將依法究辦。

▲「村長」詹江村以大聲公批評王浩宇不當行為。（圖／記者楊熾興翻攝）

由於王浩宇在臉書發布高雄議長死訊，因為用詞引起消費議長的爭議，「村長」詹江村和網友在網路發動中午到王浩宇中壢服務處抗議，到場數百民眾沿路高喊「罷免王浩宇」擠滿服務處道路，但王的服務處考量如果發生衝突，到時候受傷的會是警察。為了避免增加警察的維安壓力、不激化社會的對立，遂拉下鐵門休息一天，抗議民眾為洩恨直接向服務處上王浩宇看板丟雞蛋，並與維持秩序警方發生拉扯衝突，也當場將丟雞蛋3位民眾抬走架離帶回警所偵辦。

▲王浩宇服務處看板遭抗議民眾蛋洗。（圖／記者楊熾興翻攝）

詹江村除了批王後，話鋒一轉直接宣布到王浩宇住的違建農舍住處「參觀」、「散步」，大批抗議民眾就到第二現場繼續抗議，警方連忙在農舍巷口架圍籬和部署警力，不讓民眾進入。詹江村在現場聲明只是參觀，還教大家「投資理財」農舍，並諷刺王浩宇家人的農舍只被罰一次6萬元就沒事。

▲抗議民眾被警方架離抬走。（圖／記者楊熾興翻攝）

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