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王浩宇被圍剿！服務處湧抗議民眾「蛋洗+撒冥紙」怒吼…杏仁哥遭押上警車

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記者黃彥傑、戴若涵／桃園報導

高雄市議會議長許崑源6日晚間自住處墜樓身亡，消息曝光後震驚政壇！桃園市議員王浩宇第一時間在臉書上發布死訊，但因第一句就寫著「力挺韓國瑜」遭質疑是在消費死者，引爆怒火。國民黨議員詹江村在臉書上號召民眾8日前往王浩宇中壢服務處「討公道」，不少警力也到場戒備。

▲詹江村支持群眾聚集在王浩宇服務處對面叫囂「王八蛋，出來呀」。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼群眾聚集在王浩宇服務處對面叫囂「王八蛋，出來呀」。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

王浩宇6日晚間得知許崑源死訊後，在臉書發文，「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」，被不少網友認為是在消費死者，還有人更怒批王浩宇，「沒有人性」。王浩宇遭圍剿後立即刪文，解釋先前發文只是告知訊息，沒有評論之意，刪文只是避免被政治操作，「若因此造成誤會，我願致上最深的歉意。」但他的這番話仍無法澆熄網友怒火，仍有韓粉不斷湧入謾罵。

▲詹江村支持群眾聚集在王浩宇服務處對面叫囂「王八蛋，出來呀」。（圖／記者黃彥傑攝）

詹江村也被王浩宇的舉動激怒，認為王再三拿別人的不幸做文章，這行為相當不可取，因此發佈消息，「受到浩宇粉消費已故高雄市議長許崑源的刺激，號召民眾在六月八號下午一點到王浩宇的中壢服務處「討公道！」王浩宇7日下午緊急在臉書上宣布，服務處暫停服務一日。

警方接獲情資後，8日中午在王浩宇服務處外封路，維持單向通行，但現場仍聚集了不少民眾怒吼，「王八蛋出來啊」、「消費死者，王八蛋」、「人渣，人死了還在消費」，並朝王浩宇服務處撒冥紙、丟雞蛋。挺韓大將杏仁哥也現身，因在現場直播跟警方發生衝突，被押上警車帶走。

▲詹江村支持群眾聚集在王浩宇服務處對面叫囂「王八蛋，出來呀」,杏仁哥被警方拉住。（圖／記者黃彥傑攝）

▲詹江村支持群眾聚集在王浩宇服務處對面叫囂「王八蛋，出來呀」。（圖／記者黃彥傑攝）

▲詹江村支持群眾聚集在王浩宇服務處對面叫囂「王八蛋，出來呀」。（圖／記者黃彥傑攝）

▲詹江村支持群眾聚集在王浩宇服務處對面叫囂「王八蛋，出來呀」。（圖／記者黃彥傑攝）

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