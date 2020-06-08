高市副議長陸淑美曝「許崑源生前遺言」！怒轟民進黨：撕裂民心、操弄社會對立

記者張榮恩、戴若涵／高雄報導

挺韓高雄市議會議長許崑源6日晚間墜樓身亡，讓許的妻女都難以接受，消息曝光後震驚政壇！許崑源的靈堂也於8日上午10時開放，讓親友們能前往弔唁，高市副議長陸淑美也到場弔唁。

▲陸淑美前往許崑源靈堂弔唁。（圖／記者張榮恩攝）

陸淑美表示，這是給各界悼念的第一天，感謝大家對許議長跟家屬的關心，許議長在6月6日走完人生，高雄失去了一位議長，議會失去了大家長，目前議會將協助遺屬處理治喪事宜，請大家直接到景行廳緬懷，讓家屬保有寧靜的空間。

陸淑美哽咽指出，許崑源突然的離開讓各界震驚，對許熟悉的人就知道，許是一個重情、重義、是非分明的人，問政不問藍綠，只問是非。

她曝，許崑源曾留下一段影音，內容提及現在社會已經沒有是非正義了，卻在政黨故意的操弄下，造成社會對立，許崑源付出自己的生命，希望能喚回良知，怒批「民進黨撕裂民心，表達最嚴厲的譴責，希望大家懷念同時，要思及許議長憂慮所在」。

陸淑美全文

今天是許議長靈堂開放各界悼念的第一天。

感謝各界長官、前輩、親朋好友對許議長及其遺屬的關懷。

許議長在6月6日走完精彩燦爛的人生，卻也讓6月6日成為我們最悲傷的一天。

從此，高雄失去了一位以市民為先、以地方為念，堅守為民服務崗位長達26年的民意代表，而議會則失去了大家長，對此，我們感到非常的哀慟。

目前，議會正積極籌備治喪委員會，協助遺屬辦理治喪事宜。在此，我誠懇呼籲，要向許議長追思致意的各界長官、前輩和親朋好友，請直接到第一市立殯儀館的景行廳來緬懷許議長，懇請大家暫時不要到喪宅，讓家屬保有寧靜追思的空間。

許議長突然的離開，讓各界非常震驚；但熟悉議長的好朋友都知道，他是重情重義、是非分明的人，無論問政或主持議事，向來「只問是非、不問藍綠」。

但他在離世前，曾在FB留下一段影音，他說台灣社會因特定政黨激化，已經沒有是非正義了。

高雄本來是個善良純樸的城市，卻在政黨故意的操弄動員下，造成社會強大的對立與仇恨，許議長感到痛心疾首，甚至付出自己的生命，希望能夠喚回社會的良知。因此，我們對於民進黨撕裂民心造成社會動盪不安的做法，表達最嚴厲的譴責。

最後，我希望大家在懷念許議長為高雄付出與貢獻的同時，也要深思許議長憂慮之所在，大家一起努力，讓高雄變得更好。

再次向各位表達誠摯的謝意。感謝大家。

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