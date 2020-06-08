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唐湘龍讚許崑源「國民黨烈士」　批罷韓者：良心過得去？

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▲高雄市議會許崑源議長為中華女壘加油。（圖／記者顏如玉攝）

▲許崑源。（資料照／記者顏如玉攝）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長韓國瑜被93萬票罷免通過後，當晚高雄市議長墜樓，震驚全台。主持人唐湘龍8日在節目《正經龍鳳配》上表示，「原來國民黨裡面還有烈士」，這是他向許崑源致敬的最高讚美，他也批評罷韓者，對於許崑源是否良心過得去。

許崑源早年追隨兄長許崑龍，從事反對國民黨威權體制的黨外運動，許崑龍投身民進黨時，許崑源予以輔佐，許崑龍退出政壇後，許崑源以無黨籍從政，後加入國民黨，並成為議長。

唐湘龍表示，許崑源在議事各方面來講，努力撐住、幫忙韓國瑜，有目共睹，許崑源很草根，和以北部為主的國民黨傳統政治人物調子差很多，過去很多國民黨菁英對許崑源不了解也不喜歡，包括前總統馬英九，不會到不喜歡，但就是不信任也不了解。

唐湘龍指出，韓國瑜被將近94萬票罷免掉，許多藍軍是失落、憤怒，民進黨達到目的，確實給韓國瑜和韓國瑜支持者崩潰的打擊，不知道怎麼反應，但當許崑源的消息出來後，就不是失落和憤怒，會感覺到是那種不知道怎麼講出來的痛。

唐湘龍提到，想呼籲韓國瑜，任期到12日，至今剩下4日，一定要有一個核心的想法，「我沒有殺崑源，可是許崑源今天以一個議長，老實講你韓國瑜不當市長，他照樣是議長，可是這議長須要去陪市長嗎？但他今天這樣做之後，一個被罷免的市長，該如何去看這事情？」

另一主持人陳鳳馨說，許崑源當議長，只要不是民進黨贏得過半，是有機會當議長的，並不是因為韓國瑜才能當議長，剛好相反，某種程度上來說，韓國瑜是因為許崑源的支持，在選市長上相對平順很多。

唐湘龍說道，「原來國民黨裡面還有一個像許崑源這樣的人，這句話是我向許崑源致敬的最高的讚美，原來國民黨裡面還有這樣的人，原來國民黨裡面還有烈士」，他常開玩笑說，以為黃花崗之後，國民黨就沒有烈士，以為烈士已經絕種，沒想到許崑源會用這麼決絕的方式。

唐湘龍認為，許崑源不會因為韓國瑜被罷免，就失去政治上的好處，陳菊時代就已經是議長，顯然許崑源不是擔心自己的政治影響力，而是看到整個罷免案的過程痛心疾首了，會覺得這還有是非嗎？

唐湘龍想問推動罷免者，許崑源事件發生後，對著自己的良心講得過去嗎？在美麗島事件之後，整個高雄就像是一個冰凍的城市，沒有什麼人敢反抗，許崑源的哥哥許崑龍是第一任民進黨高雄市黨部主委，許崑源跟著一起入黨，如今許崑源為了民進黨所發動的罷韓，不是殉黨，而是殉是非。唐湘龍、陳鳳馨強調，不是在鼓勵大家像許崑源這樣做。

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