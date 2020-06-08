許崑源墜樓亡…韓國瑜赴靈堂弔唁1hr！率團隊90度鞠躬「唸1分鐘心經」默哀

高雄市議長許崑源（63歲）6日墜樓身亡，今靈堂於上午10時開放外界弔唁，各政界人士紛紛前往憑弔。民進黨籍議員在黨團總召韓賜村率隊下，於10時50分抵達景行廳，並一同入內向議長致意；韓賜村稍早接受媒體採訪，神情相當凝重，表示今天是來向議長夫人表達關心、慰問；針對陸淑美的譴責，韓則小聲地表示「我們都要團結檢討」。另現場有記者提問今議會許多部門首長請假，是否會影響議事進行？韓賜村則沉默不語。