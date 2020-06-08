記者張榮恩、戴若涵／高雄報導
挺韓高雄市議會議長許崑源6日晚間墜樓身亡，讓許的妻女都難以接受，消息曝光後震驚政壇！許崑源的靈堂也於8日上午10時開放，讓親友們能前往弔唁，韓國瑜上午9時55分率政務官也抵達現場，他也在台前默念1分多鐘心經，對著許崑源遺像90度鞠躬默哀。韓國瑜在追思靈堂待了約1個多小時後，悄悄從後方離場。
▲▼韓國瑜現身許崑源靈堂念心經。（圖／高雄市議會提供，下同）
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許崑源墜樓亡…韓國瑜赴靈堂弔唁1hr！率團隊90度鞠躬「唸1分鐘心經」默哀
記者張榮恩、戴若涵／高雄報導
挺韓高雄市議會議長許崑源6日晚間墜樓身亡，讓許的妻女都難以接受，消息曝光後震驚政壇！許崑源的靈堂也於8日上午10時開放，讓親友們能前往弔唁，韓國瑜上午9時55分率政務官也抵達現場，他也在台前默念1分多鐘心經，對著許崑源遺像90度鞠躬默哀。韓國瑜在追思靈堂待了約1個多小時後，悄悄從後方離場。
▲▼韓國瑜現身許崑源靈堂念心經。（圖／高雄市議會提供，下同）
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