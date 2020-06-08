不畏服務處遭蛋洗+撒冥紙！王浩宇轉發「杏仁哥被逮新聞」：Errr...

▲王浩宇分享杏仁哥新聞、直播影片，寫下「Errr...」（圖／翻攝臉書）

記者陳羿妏、黃彥傑／桃園報導

高雄市議長許崑源6日墜樓身亡，民進黨桃市議員王浩宇在臉書透露死訊，因開頭寫「力挺韓國瑜」挨轟消費死者。國民黨桃園市議員詹江村8日號召網友前往王浩宇的中壢服務處「討公道」，而挺韓大將杏仁哥也現身力挺，開直播「王浩呆，恁北來找你了」，沒想到王浩宇雖未現身服務處，卻在個人臉書分享杏仁哥被逮的新聞、直播影片，只打下「Errr...」的字樣，似乎沒有受到韓粉來襲的恐懼。

詹江村因不滿王浩宇消費許崑源之死，7日發布消息號召群眾前往王浩宇的服務處「討公道」，而王浩宇當天下午也立即宣布服務處8日暫停服務一天。警方接獲情報，8日到王浩宇服務處戒備，僅維持單向通行，現場不少民眾狂吼「王八蛋出來啊」、「消費死者，王八蛋」、「人渣，人死了還在消費」，並朝王浩宇服務處撒冥紙、丟雞蛋，而挺韓的杏仁哥也現身力挺，直接開直播與警方起了衝突，目前群眾已前往王浩宇住家繼續抗議。

▲詹江村帶頭朝王浩宇服務處丟雞蛋。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

然而，面對群眾的憤怒，王浩宇卻在個人臉書上分享杏仁哥的新聞，寫下「Errr...」的字樣，還分享杏仁哥直播影片「王浩呆，恁北來找你了」，絲毫未受到任何影響，依舊於臉書發表個人意見。

▲村長跟杏仁哥轉到王浩宇農舍住家，警方在巷口圍起人牆不讓民眾進入，杏仁哥怒喊「x你媽」。



►我沒有遲到，是時間遲到了！