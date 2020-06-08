怒吼「罷王別譏，全台起義！」　罷免王浩宇粉專號召市民「光榮中壢」

▲桃園市議員王浩宇。（圖／記者羅志華攝）

記者張嘉晏／綜合報導

高雄市議長許崑源6日墜樓身亡，當時民進黨桃園市議員王浩宇在臉書發文透露死訊，卻因開頭寫著「力挺韓國瑜」挨轟消費死者，桃園市民對此也在「罷免王浩宇」粉絲專頁怒吼「十萬市民，光榮中壢！罷王別譏，全台起義！」期望在半年內完成第一階段的罷免連署。

罷韓通過後，外界猜測全台恐怕將掀起一波「報復性罷免」，目前高雄市鳳山區已經開始發動連署，罷免時代力量議員黃捷，而罷免桃園市議員王浩宇的粉專、社團近日也開始積極運作。

▲王浩宇6日發文遭轟不尊重亡者。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

根據「罷王」粉專聲明指出，王浩宇長期利用網路媒體造謠抹黑，製造社會對立衝突，且日前他的發文對於亡者十分不敬，已經不配成為市民的代議士。

粉專還憤慨喊出「十萬市民，光榮中壢！罷王別譏，全台起義！」的16字口號號召各方志工。小編指出，其實他們籌備罷免行動已有1年半的時間了，近日會力拼在半年內收集完第一階段的連署書。這則貼文至今已被2千多名網友轉發，留言之中還可見「挺韓正妹」李明璇表態支持。

▲李明璇表態支持罷免王浩宇 。（圖／翻攝「罷免王浩宇」粉專）

事實上，國民黨桃園市議員詹江村今日帶頭蛋洗王浩宇服務處，現場場面混亂，挺韓大將「杏仁哥」還因此被押上警車帶走。

不過王浩宇7日就表示，他們接獲警方通知韓粉可能會到服務處聚集的消息，因此服務處隔日決定暫停服務一日。王浩宇稍早也轉發杏仁哥被逮新聞，寫下「Errr...」一字，心情似乎沒有受到什麼影響。

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