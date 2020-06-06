「許崑源到最後一刻還在關心罷韓」　林為洲悲痛：國民黨的重大損失

記者楊蕓／台北報導

高雄市長韓國瑜6日確定遭罷免，挺韓的國民黨市議會議長許崑源於晚間8時40分從住處跳樓身亡。對此，立法院國民黨團總召林為洲深夜受訪表示，許崑源到最後一刻還在關心罷韓的選情，臉書也有轉載韓國瑜的感言。

▲高雄市議長許崑源、高雄市長韓國瑜。（圖／資料照）

林為洲表示，許崑源的身體本來就不好，因此對於他的死因不做猜測，但他覺得很悲痛，希望家屬能夠節哀、保重。

林為洲進一步指出，他過去也曾擔任過副議長，因此和許崑源在幾次正副議長聯誼會上，有過幾面之緣，也算是朋友，所以覺得相當惋惜，對國民黨來說也是重大損失，接下來將會配合黨中央協助家屬辦理後事。

林為洲強調，非常感謝許崑源議長在這段時間為高雄的貢獻，以及為黨的努力，幾次選舉都全力以赴，為國民黨光復高雄議會，「我們表示感謝，也請家屬節哀。」

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