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「這是民進黨想要的結果嗎？」　周錫瑋情緒崩潰：許崑源為何這麼傻…

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記者袁茵／綜合報導

高雄市長韓國瑜6日確定遭罷免，挺韓的國民黨市議會議長許崑源於晚間8時40分從住處跳樓身亡。前台北縣長周錫瑋對此表示，這就是民進黨想要的結果嗎？聽聞這消息，讓他近乎情緒崩潰。

▲▼周錫瑋落淚，直喊「換瑜」是幫蔡英文當選。（圖／翻攝自周錫瑋臉書直播）

▲周錫瑋。（資料圖／翻攝自周錫瑋臉書直播）

「民進黨，這就是你們想要的結果嗎？」周錫瑋6日晚間在臉書上表示，這兩年為了挺韓國瑜與許崑源成為莫逆，許崑源一直是他最欣賞的政治人物，因為對方有南部漢子的氣魄，講義氣、說一不二，且也有高雄民意的信賴，真性情、為民服務，「我知道這一次讓崑源兄的心死了，但是崑源兄，你讓我們的都心痛了。」

▲▼周錫瑋與許崑源合照。（圖／翻攝自周錫瑋臉書粉專）

▲周錫瑋與許崑源合照。（圖／翻攝自周錫瑋臉書粉專，下同）

周錫瑋說，6日下午他還在跟許崑源的夫人於黨部關心投票，結果一晃眼就傳出這樣令人悲痛的事情，「聽到這個消息，我近乎情緒崩潰！」

周錫瑋回憶道，謝長廷、陳菊時代，許崑源始終堅持在野黨監督的立場，勇敢直言、不畏懼民進黨的各種壓力，「韓國瑜初選，是許議長帶著他四處拜會；韓國瑜當選，他秉公主持議會，讓民進黨的不肖抵制無法得逞！政治應該要良善美好
民主，更應該相互尊重。」

最後，周錫瑋hashtag「#崑源為什麼這麼傻啦」，並且po出兩張與許崑源的合照。

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