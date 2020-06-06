許崑源曾助馬英九打總統選戰　當選議長後韓國瑜還到場助賀

記者蘇晏男／綜合報導

高雄市議會議長許崑源6日晚間8時40分跳樓身亡，享年63歲。許崑源過去曾以無黨籍身分獲選高雄市議員、2008年時幫助前總統馬英九助選，而在2018年12月25日時，高雄市議會首次以記名投票的方式辦理正、副議長，許崑源以38票獲選議長，當時高雄市長韓國瑜還現身道賀。

▲許崑源。（資料照／記者洪正達攝）

許崑源生於高雄苓雅區，其兄長許昆龍曾參與美麗島事件，是當年黨外運動的先驅，而他繼承兄長衣缽從政。許崑源1994年以無黨籍身分參選高雄市議員，並順利進入政壇，讓許昆龍相當驚訝。

許崑源當選議員後，成立奧援慈善愛心慈善會，且隨後成為高雄市無黨籍議員問政聯盟總召。許崑源從政後，曾舉賑濟、捐血、義診、義賣等公益活動回饋鄉親，且分別於1995年創設「奧援清寒獎助學金」、1997年開始舉辦「全國奧援盃球賽」。

許崑源2004年時想結盟國民黨競逐議長寶座，但時任台北市長馬英九不同意，只打算讓他角逐副議長，許崑源不滿而成立跨黨派的「大高雄問政聯盟」，成為議會關鍵勢力，不少市府官員私下早就敬稱他為「議長」。

許崑源於2008年中華民國總統選舉期間投靠國民黨，幫助前總統馬英九及前副統統蕭萬長打選戰，且擔任馬蕭競選總部全國無黨聯盟總會長；馬英九勝選後，許崑源就加入了國民黨。

當時，許崑源曾表示，自己的風格較貼近國民黨，所以決定參加國民黨，但不分藍綠，都可以當好朋友；而在2010年時，他成為國民黨議會黨團總召集人，並當選縣市合併後第一屆高雄市議會議長。

由於2014年時民進黨高雄市議會席次過半，國民黨掌握議長大位機率渺茫，所以許崑源當年放棄連任，而國民黨則改提名現任高雄市議員黃柏霖，但黃柏霖最終敗給民進黨再次提名、且於前一屆以些微票數輸給許崑源的康裕成，讓民進黨首度在高雄市首度完全執政。

2018年，由於國民黨於高雄市議會席次過半，許崑源以38票的絕對優勢成功當選議長、再次擔任該職，韓國瑜也親自到場祝賀，這也是國民黨歷經33年來在高雄市（包括前縣區）首度完全執政。

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