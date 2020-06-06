快訊／江啟臣哀悼許崑源：議長驟然離世…令人憂心社會對立加劇

記者袁茵／綜合報導

高雄市長韓國瑜6日確定遭罷免，挺韓的國民黨市議會議長許崑源於晚間8時40分從住處跳樓身亡。對此，國民黨主席江啟臣表示，「罷免過程的激化仍未平息，議長的驟然離世，令我們憂心社會對立情勢加劇。」

▲江啟臣。（圖／記者王亞志攝）

「無限的哀悼。」江啟臣6日晚間在臉書上表示，許崑源議長對於高雄、對於國民黨的情感，令人感佩，「議長的身影，是我們將永遠仰望與敬重！突然的離去，留給我們無盡的不捨。」

江啟臣提到，罷免過程的激化仍未平息，議長的驟然離世，令他們憂心社會對立情勢加劇。期望悲劇終止，冷靜情緒，更希望家屬節哀，也會全力協助家屬處理議長後事。

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