國民黨中常委曝「早上才祝福許崑源早日回復康復」　晚上就傳噩耗

記者蘇晏男／綜合報導

高雄市長韓國瑜6日確定被罷免，挺韓的國民黨市議會議長許崑源卻於晚間8時40分從住處跳樓身亡。對此，國民黨中常委高思博6日深夜在臉書感嘆，下午才在高雄碰到向來活潑的議長夫人林大姊，還祝議長早日回復健康，怎麼會晚上就驚傳噩耗。

▲國民黨中常委高思博。（資料照／記者李毓康攝）

高思博指出，「今天下午才在高雄碰到向來活潑的議長夫人林大姊，還祝議長早日回復健康，怎麼會晚上就驚傳噩耗！許議長一路走，R.I.P」。

▲高思博6日深夜在臉書哀悼許崑源。（圖／翻攝自Facebook／高思博 A Po）



許崑源6日晚上8時45分自住家跳樓身亡，警方證實遺體送九龍殯儀館。許崑源生前友人痛心表示，罷韓結果跟健康問題造成他生前非常大的壓力。

許崑源生前的友人悲痛表示，許崑源身體在兩個月前就出問題，是屬於腦部中風，他對自己的身體狀況很悲觀，他生前是個霸氣的人，甚至曾直接拍前總統府秘書長陳菊的桌子大罵，面對問題總是毫不畏懼勢力，如今面對身體突然出狀況，心理難以調適。

友人也透露，許非常挺韓，深信韓國瑜可以翻轉高雄。韓陣營面臨罷韓危機時，他給予的建議是大力動員支持者，採取正面對決的策略，但韓市府決定朝反向操作，開票結果卻是高票通過，造成他心情上的鬱悶。

對於此次罷韓投票，許崑源還在2日發文指出，請當初投票給韓市長的市民，思考這一年半以來，高雄有沒有比過去20年更進步，「如果『是』，就請各位繼續支持韓市長，讓高雄有繼續進步和改變的機會。」

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