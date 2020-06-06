快訊／高市議長許崑源跳樓身亡　友人悲慟曝「這2件事」造成巨大壓力

記者羅婉庭／台北報導

高雄市政府警察局證實高雄市議長許崑源6日晚上8時45分自住家跳樓身亡，預備送九龍殯儀館。許崑源生前友人痛心表示，罷韓結果跟健康問題造成他生前非常大的壓力。

▲許崑源墜樓 。（圖／記者許宥儒攝）

許崑源生前友人聽聞消息後悲痛表示，許崑源身體在兩個月前就出問題，是屬於腦部中風，他對自己的身體狀況很悲觀。

此外，他生前是個霸氣的人，甚至曾直接拍前總統府秘書長陳菊的桌子大罵，面對問題總是毫不畏懼勢力，如今面對身體突然出狀況，心理難以調適。

友人也透露，許非常挺韓，深信韓國瑜可以翻轉高雄。韓陣營面臨罷韓危機時，他給予的建議是大力動員支持者，採取正面對決的策略，但韓市府決定朝反向操作，開票結果卻是高票通過，造成他心情上的鬱悶。

許崑源曾在2日發文指出，請當初投票給韓市長的市民，思考這一年半以來，高雄有沒有比過去20年更進步，「如果『是』，就請各位繼續支持韓市長，讓高雄有繼續進步和改變的機會。」

另外，他也對2018年沒投票給韓國瑜的市民朋友喊話，過去路不停、水溝不通，韓國瑜任職後是否改善，如果過去二十年做不到的基本建設，韓國瑜慢慢做到了，大家是不是也應該給他一個公評，難道大家不希望看到高雄的發展越來越進步嗎？」

他在罷韓投票前也疾呼，高雄在特定政黨有心失去是非、失去正義，也失去真相，擔心因此失去改變的機會，並強調高雄未來一定要繼續向前走，不能再走回頭路，希望市民團結一致，做夥來化解高雄的危機，「支持韓國瑜，感謝大家，謝謝」。

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▲許崑源。（圖／翻攝許崑源臉書）