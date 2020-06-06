取消外送照扣款…粉專留言怨！foodpanda竟曝光信箱　他驚呆：視個資於無物

▲foodpanda近來常爆消費糾紛。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

foodpanda多次傳出消費糾紛，先前就曾有使用者抗議明明訂單被取消、卻還是遭扣款，沒想到這次不只如此，反應後個資還遭公開。一名網友在PTT的Gossiping板上貼文「Foodpanda外送取消訂單不退費及公佈個資」，因為外送員走錯地方，客服幫他取消訂單，但不僅錢照扣，原PO一氣之下上臉書粉絲專頁反應，小編回覆中卻直接公開他的個人信箱，讓人超傻眼。

「先承認未看各位前輩的血淚史不要綁信用卡，就訂了foodpanda」，沒想到扣款不退的事件就發生在自己身上。這位網友文中表示，他訂餐之後，外送員打來說已抵達、請他協助開一樓大門，但門開了之後才發現，外送員根本跑錯地方。回撥幾通電話對方都沒接，等了10分鐘左右，外送員才出現。

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但因為這時已經超過等候時間，他便主動跟外送員取消訂單，餐點由對方原封不動帶回。接著他就接到客服致電詢問是否確定取消訂單，原PO回答是，並表明外送員遲到問題，客服沒多說什麼。但當他查看信箱，發現foodpanda同意他取消訂單，但不退還費用。

▲熊貓小編在留言處貼出原PO私人電子信箱。（圖／翻攝自PTT）

「無限次與客服鬼打牆的溝通（真的會吐血），得到幾個重點：1.無論消費者反應什麼，都略過，一律以制式文字複製貼上回覆。2.錢照扣。3.發票因為是消費者取消訂單，故也不提供」，這樣的情形氣得原PO到臉書留言反應「餐點因外送員延遲送餐後，消費者取消訂單，熊貓強扣款項，外送餐點也由外送員取走，甚至連發票都不開……」

沒想到小編回覆看似道歉，並承諾會補開發票，但仔細看就會發現，留言中根本公開原PO的電子信箱，「我們會透過電郵補發發票給您，相關發票將會2-5天內發至您的註冊電郵XXXXXXX@gmail.com」。原PO看到忍不住驚呼「我太意外！太驚訝！超乎我的想像！！！視個資法於無物，就這麼把我的信箱公佈！」並說發票在他不斷強調「若收款項卻不開發票恐有逃漏稅之虞」後，飛也似地開好給他。

看到貼文後，其他人也紛紛留言，勸真的不要綁信用卡，「千萬不要先付款，很白爛，我也遇過送錯地方的」、「熊貓客服真的形同虛設，還好我都用現金」、「熊貓只能用貨到付款啦」、「不管哪間，我都不敢用信用卡。」。不過也有網友認為，原PO取消訂單的理由很怪，畢竟外送員還是有送到，不退款可以理解，但也認同客服直接在留言貼出消費者個資真的不OK。