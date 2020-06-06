鄉民女神「愛莉莎莎、滴妹」到底誰正？網友「單看外表」投她：比較會打扮

▲愛莉莎莎（左）、滴妹（右）。（圖／翻攝自愛莉莎莎、滴妹IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

YouTuber「愛莉莎莎」和「滴妹」在YouTube上分別擁有104萬和137萬訂閱，雖然風格和氣質不太一樣，但都是甜美可愛的正妹，讓兩位都曾被譽為鄉民女神。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「愛莉莎莎 滴妹 誰比較漂亮？」文中表示「2位都是在ptt上討論度非常高的女性，大家覺得誰比較漂亮？」

看到貼文後，就有人馬上把票投給愛莉莎莎，「怎麼看都愛莉莎莎」、「愛莉比較會打扮」、「學歷推愛莉莎莎」、「單以好不好看應該是莎莎吧」、「認真回，愛莉莎莎比較耐看」、「第一直覺就是莎莎」、「愛莉莎莎漂亮耐看」、「真的要選的話愛吧，雖然吵但有趣」、「撇開觀感，客觀來說愛莉莎莎算正妹吧，大家標準真高。」

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▲許多網友認為論外表的話，會選愛莉莎莎。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）

大部分喜歡滴妹的網友則留言，認為滴妹的個性加很多分，「類型不太一樣，女生，私心喜歡滴妹」、「滴妹個性加成太大，還是滴妹贏」、「外表來說我覺得是愛莉莎莎，但如果是加上性格跟氣質是滴妹」、「滴妹！愛莉現在是比較會化妝打扮，跟一開始出來的樣子差蠻多的」、「整體，滴妹勝。」

▲不少人則喜歡滴妹的氣質和個性。（圖／翻攝自滴妹IG）

還有人則是提供其他答案，「都被泱泱壓在地上打」、「丸丸完勝海放500條街」、「找蔬食的how可愛，還有一個滿新的youtuber，跟男友環遊世界的wendy，不算漂亮女生，但越看越喜歡」、「豬豬隊友Wendy本人真的很可愛，超小隻像洋娃娃」、「咪妃才讚，節儉穿衣術」、「跟嘉嘉比都是庸脂俗粉」、「雞排No.1。」