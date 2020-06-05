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想把三倍券用到極致！他打1988確認「能買彩券」勸投資　網驚：錢滾錢耶

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▲▼實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

▲實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

行政院日前正式定名振興方案為「三倍券」，規定除了電商平台以及菸品、罰單等少數限制不可使用的消費行為之外，原則上任何商品、服務、通路都可以使用，許多人紛紛規劃要怎麼花才划算。就有網友在PTT的Gossiping板上發文「三倍券買樂透最好用」，說如果想讓1000花得甘願，最好的方式就是買彩券。

這位網友文中表示，「如果要讓自己的一千花的甘願，最好的方式就是買台灣彩券」，也建議如果對三倍券的使用方式有疑惑，可以撥打1988專線諮詢。原PO還透露，可以買台灣彩券就是他問到的結果，「只是因為不找零，最好包牌包起來。」

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▲▼刮刮樂,彩券,春節,試手氣,中獎,過年,彩券行,投注站,公益彩券,新年。（圖／記者李毓康攝）

▲有網友建議，三倍券可以拿來買彩券。（圖／記者李毓康攝）

看到貼文後，許多網友紛紛直呼，「這應該是最實用的方式」、「我要買刮刮樂」、「可以嗎？就這麼決定了」、「有想法，如果刮刮樂可以買的話，感覺不錯。」

還有人想像自己中獎的畫面，「錢滾錢，賺死了」、「這應該是最實用的方式」、「發大財靠這次了」、「可以用1000塊換到1億元」、「3倍再翻倍，這招厲害」、「看能不能把錢變大」、「可以，花小錢買希望，期望值超高。」

不過也有網友認為，還是拿去買東西實在，「買三千不知道能中多少」、「笑死，不過我打算全部拿來加油用好了」、「一個政府回收的概念～發出去～收回來～真簡單」、「」、「我寧可去買東西，之前買1張兩千的（刮刮樂）一塊錢都沒中！」

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