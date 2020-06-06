口罩1片賣60元被罵黑心！賣家竟嗆：你有事嗎？政府開放自由買賣

▲近日各大電商開賣醫療口罩可說是「場場秒殺」。（圖／達志影像／示意圖）

實習記者任珈萱／綜合報導

口罩6／1解除禁令，各大實體店商紛紛開賣，電商更是「場場秒殺」，可見口罩仍炙手可熱。有民眾在網路想買口罩，發現賣家哄抬價格，以1片口罩60元的價格轉賣，當賣家被質疑「黑心」時，竟還怒嗆，「政府開放自由買賣，我花時間排隊，滾！」

一名網友在PTT發文分享購買口罩經驗，他表示，明明口罩才解禁沒幾天，怎麼會有賣家用一片60元、一盒2999元的價格販售，並且一樣的東西在藥局才賣299；起初還以為是賣家不小心多打一個9，結果還反被封鎖。

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▲有網友在PTT上抱怨，黑心賣家在網路哄抬口罩的價格近10倍。（圖／翻攝自PTT）

從網友和賣家的對話紀錄中可以看到，網友詢問口罩價格，賣家則回，「一盒50入 $2999，口罩還是很難買，物以稀為貴，謝謝；現貨2點前下標，今天可出貨，貨到付款，超取」，網友又回說，「多打一個9嗎？2999？」

賣家還很自然的說，「沒多打喔！」，看到賣家一副裡所當然回復，網友憤怒的回說，「外面藥局一樣得一盒299，你憑什麼賣2999？黑心，沒人會跟你買的放心！」，最後，賣家還回說，「你有事嗎？政府開放自由買賣，我花時間排隊，說人黑心，滾」，還將該網友封鎖。

▲賣家好嗆。（圖／翻攝自PTT）

不少網友看到後，紛紛表示，「可以檢舉違反公平交易法，惡意哄抬價格，他會賠到脫」、「這人違反刑法了，檢舉吧」、「哄抬防疫物資 既然有證據就檢舉」、「對民生必需物資經行政院公告，我是知道衛福部解禁，但行政院公告是不能哄抬物價」、「網路上不能賣醫材，這個也可以抓」、「報案R」。