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繼王金平之後！吳敦義在「罷韓最終日」表態挺韓國瑜…默默分享這支短片

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▲▼吳敦義分享挺韓影片。（圖／翻攝自吳敦義臉書粉專）

▲吳敦義分享挺韓影片。（圖／翻攝自吳敦義臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

距離6日罷免高雄市長韓國瑜投票倒數最後一天，被外界視為國民黨4大太陽的前立法院長、國民黨大老王金平在日前表態挺韓後，前國民黨主席吳敦義也於5日打破沉默，分享國民黨中央製作的高雄市政宣導影片，象徵自己也支持韓國瑜，展現團結一面。

針對罷韓議題，王金平3日現身立法院提到，「我想身為高雄市民，我是希望大家都能夠共同來接受、尊重全體市民的最後決定，其次，我身為國民黨員，以及當初的支持者，我希望韓市長能做好、而且做滿，為高雄市提供服務貢獻。」

▲▼王金平堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前立法院長王金平表態挺韓。（資料圖／記者屠惠剛攝）

對於媒體追問，是不是希望韓國瑜做滿四年？王金平說「做好做滿嘛！」至於是否會呼籲高雄鄉親不要出來投票？王金平則表示，尊重每個人的立場想法。

除了王金平之外，吳敦義也於罷韓投票前一天，在臉書上分享國民黨中央自製的高雄市政宣導影片。雖然吳敦義沒有寫下任何一句話，但他分享該象徵挺韓影片的行為，已經間接表達自己也支持韓國瑜的態度。

▲朱立倫帶日知學塾參訪星宇航空。（圖／記者羅婉庭攝）

▲前新北市長朱立倫。（圖／記者羅婉庭攝）

不過，前新北市長朱立倫其實早在2日就表態支持韓國瑜，當時他強調，「我們尊重罷免法治，但卻不願看到政治的對決。」高雄市政府是一個做事的團隊，不僅韓國瑜市長，每一位副市長都是幹才，李四川、葉匡時、陳雄文，皆是一時之選。

朱立倫也向高雄市民喊話，「高雄人有智慧，懂得肯定會做事的團隊，希望給他們繼續為高雄付出的機會。」

至於國民黨4大太陽之一的前總統馬英九，日前則被爆出，一月就開始聯繫韓陣營。馬英九基金會執行長蕭旭岑也於5月27日證實，如果韓陣營有需要幫忙，馬英九從頭到尾的立場都是「一定全力配合」。

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