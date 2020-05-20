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影／拋「天然台」主張　柯文哲批蔡英文兩岸政策反覆：操弄統獨騙票

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記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文20日出席總統就職典禮，宣告第二任總統任期正式開始。台灣民眾黨主席柯文哲中午也在黨團發表短講，除了恭喜蔡英文、感謝呼應民眾黨主張外，也點出近來振興政策混亂，更直言蔡政府兩岸政策態度反覆，「在選舉期間操弄統獨、騙取選票只是一種手段而已」，呼籲蔡政府完全執政要完全負責。

▲▼柯文哲主席針對蔡英文總統新任期就職發表談話。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲主席針對蔡英文總統新任期就職發表談話。（圖／記者屠惠剛攝）

柯文哲表示，今天是蔡英文總統第二任期第一天，還是要表達恭喜，也希望台灣在未來可以更好。作為在野黨，還是要盡到監督執政黨的責任，希望透過我們的監督，來深化台灣的民主政治，也希望對國家有實質的進步。

「這段期間台灣防疫表現非常好。」柯文哲表示，本來衛生部門就是政府各部門中最專業的部門，在醫療衛生部門更是台灣人才最濟濟的部門，2003年SARS的經驗，讓台灣在這次防疫有更好的準備，事實上也是台灣人民素質日漸提高，充分跟政府合作，所以這段期間台灣在防疫表現非常好，得到國際肯定，還是覺得我們可以覺得高興的地方。

相較於防疫的成功，柯文哲表示，在後續紓困跟振興就顯得政策有些混亂，包括萬元之亂，產業振興相關的酷碰卷到底發還是不發，到現在末衷於是，顯然還有需要改進的地方。

柯文哲還說，檢視過去4年蔡英文執政，司法改革普遍大家覺得成效不彰，不管是民眾黨或是各大媒體做的民調，司法改革的成果民眾普遍不滿意。其他像年輕人低薪、高房租高房價、少子化，這些所謂台灣面臨重大社會問題，蔡總統在第二任期還是有責任要說清楚講明白。

「不過很高興蔡總統在今天的演說中，呼應民眾黨成立修憲委員會，降低公民參政年齡到18歲，保障參政權利，這是我們覺得高興的。」柯文哲說，在兩岸問題上，民主自由還是台灣的核心價值，在過去有個名詞叫天然獨，更精確說法應該是天然台，因為生活在這片島上的人，他就是台灣人，台灣民眾黨以台灣為名、以民眾為本，也是呼應這價值。本黨在未來還是會用共融社會、國家治理這兩個主張，繼續推檔台灣在經濟國防的進步。

▲▼柯文哲主席針對蔡英文總統新任期就職發表談話。（圖／記者屠惠剛攝）

柯文哲接著表示，最近民進黨在處理兩岸僵局的方式，不管是護照正名、華航正名，撤回國家統一字眼，看得出政策反覆不定，「也讓我們覺得說，在選舉期間操弄統獨、騙取選票只是一種手段而已」，現在民進黨完全執政就需要完全負責。

柯文哲指出，早上蔡英文也說會遵守中華民國憲法和兩岸人民關係條例，也提出八字箴言，和平、對等、民主對話，事實上和平對話本來就是們民眾黨一貫主張，過去處理兩岸關係上，可以說達到和平相處，也有維持對等尊嚴，事實上我們也維持台灣民主自由的核心價值，我們過去一貫這樣主張，也很高興蔡總統也呼應這相同的主張

「在未來時間，共融社會、國家治理才是我們的政治信念。」柯文哲說，包容，是共融社會的基本主張；國家治理，在決定政策還是民意、專業、價值，在價值，民眾黨不以短期利益犧牲長期利益，不要因為政黨利益犧牲國家利益，在堅守專業價值、爭取最多民意支持，就是我們努力方向。

最後柯文哲說，這次選舉人民給蔡總統再次執政機會，希望不要辜負人民希望，我們還是會在共同社會理念下，希望台灣是和平、團結的社會，清廉、有效率、公平公義，監督為民眾、打拚為台灣。希望台灣因為有我們變得更好。

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